Три детективных сериала 2020 года, которые стоит посмотреть этим летом – онлайн на OLL.TV
Зрителей ждут нестандартные персонажи и запутанные расследования
Для любителей детективного жанра с лихо закрученным сюжетом, где интрига держится практически до последнего кадра, много непредвиденных и динамичных сюжетных поворотов, а также вдумчивого расследования преступлений, мы подготовили подборку детективных новинок 2020 года. Предлагаем познакомиться ближе с детективными сериалами, которые можно посмотреть легально онлайн на OLL.TV.
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Банды Лондона
Криминальная драма от режиссёра "Рейда" Гарета Еванса. Лондон, наши дни. Город охвачен жестокой войной бандформирований за власть после убийства главаря самой влиятельной преступной группировки Лондона. Никогда не было тихо и спокойно в Лондоне, часто происходили стычки между криминалитетом и полицией. Но сейчас сын убитого главаря зол на весь мир, решает отомстить за гибель отца и готов утопить Лондон в крови. Удастся ли представителям закона противостоять обезумевшим бандитским группировкам, которые готовы развязать военные действия на территории города?
Перри Мейсон
Мини-сериал об известном литературном персонаже Ерла Гарднера – легендарном американском детективе Перри Мейсоне. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1932 году во время великой депрессии. Главный геро, адвокат Перри Мейсон по заказу своих клиентов расследует сложные дела, сосредотачиваясь на защите обвиняемых в преступлениях. Помогает ему в этом частный детектив Пол Дрейк. Однажды Перри Мейсон, страдающий от воспоминаний о несчастном браке и от посттравматического стрессового расстройства со времён Первой мировой войны, берётся за одно из самых громких дел десятилетия...
Кайфтаун
Главная героиня сериала Джеки Куинонс – офицер полиции Национальной службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Работа ей не приносит удовольствия, а лишь деньги и некоторые привилегии. Джеки любит вечеринки, выпивку, часто завязывает мимолётные романы в городских барах. Но всё меняется, когда Куинонс обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки. Спокойная жизнь для Джеки заканчивается, так как она оказывается замешана в некоем конфликте, и решает самостоятельно заняться расследованием убийства.
Недавно вышел трейлер шпионского экшн-триллера "Агент Ева", в котором сыграли Джессика Честейн, Джон Малкович и Колин Фаррелл.
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