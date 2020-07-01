Три детективных сериала 2020 года, которые стоит посмотреть этим летом – онлайн на OLL.TV

Зрителей ждут нестандартные персонажи и запутанные расследования

Для любителей детективного жанра с лихо закрученным сюжетом, где интрига держится практически до последнего кадра, много непредвиденных и динамичных сюжетных поворотов, а также вдумчивого расследования преступлений, мы подготовили подборку детективных новинок 2020 года. Предлагаем познакомиться ближе с детективными сериалами, которые можно посмотреть легально онлайн на OLL.TV.

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Банды Лондона

Новые сериалы 2020 – "Банды Лондона" Фото: Imdb.com

Криминальная драма от режиссёра "Рейда" Гарета Еванса. Лондон, наши дни. Город охвачен жестокой войной бандформирований за власть после убийства главаря самой влиятельной преступной группировки Лондона. Никогда не было тихо и спокойно в Лондоне, часто происходили стычки между криминалитетом и полицией. Но сейчас сын убитого главаря зол на весь мир, решает отомстить за гибель отца и готов утопить Лондон в крови. Удастся ли представителям закона противостоять обезумевшим бандитским группировкам, которые готовы развязать военные действия на территории города?

Перри Мейсон

Кадр из сериала "Перри Мейсон" Фото: Imdb.com

Мини-сериал об известном литературном персонаже Ерла Гарднера – легендарном американском детективе Перри Мейсоне. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1932 году во время великой депрессии. Главный геро, адвокат Перри Мейсон по заказу своих клиентов расследует сложные дела, сосредотачиваясь на защите обвиняемых в преступлениях. Помогает ему в этом частный детектив Пол Дрейк. Однажды Перри Мейсон, страдающий от воспоминаний о несчастном браке и от посттравматического стрессового расстройства со времён Первой мировой войны, берётся за одно из самых громких дел десятилетия...

Кайфтаун

Кадр из сериала "Кайфтаун" Фото: Imdb.com

Главная героиня сериала Джеки Куинонс – офицер полиции Национальной службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Работа ей не приносит удовольствия, а лишь деньги и некоторые привилегии. Джеки любит вечеринки, выпивку, часто завязывает мимолётные романы в городских барах. Но всё меняется, когда Куинонс обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки. Спокойная жизнь для Джеки заканчивается, так как она оказывается замешана в некоем конфликте, и решает самостоятельно заняться расследованием убийства.

Недавно вышел трейлер шпионского экшн-триллера "Агент Ева", в котором сыграли Джессика Честейн, Джон Малкович и Колин Фаррелл.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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