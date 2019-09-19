Три дня креатива и инноваций. В Киеве состоится IV Форум Креативных Индустрий
Это событие объединит экспертов из 16 сегментов креативных индустрий
С 19 по 21 сентября в столичном UNIT.City и Academy DTEK состоится IV Форум Креативных Индустрий. Это креативное бизнес-событие осени, которое объединит экспертов из 16 сегментов креативных индустрий.
"У креативных индустрий есть невероятный потенциал и способность повлиять на экономическое развитие страны. В течение трех дней Форума Креативных Индустрий эксперты из смежных индустрий обменяются опытом, инсайтами и навыками для того, чтобы вместе определить автопортрет креативного класса и перспективы его развития. Вместе мы поговорим о вызовах каждого отдельного сегмента, отметим ряд насущных вопросов и предположим будущее украинских креативных индустрий", – отметил официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности и Форума Креативных Индустрий Константин Кузнецов.
Каждый из дней Форума будет особенным по своим тематикам и активностям. Программа первого дня Форума Креативных Индустрий (19 сентября) спланирована таким образом, чтобы навсегда избавить общество сомнения, что креативность – это один из самых ценных экономических ресурсов современной Украины.
Спикеры этого дня будут рассказывать о важности внедрения креативных подходов на всех уровнях – от личностного до государственного. В качестве ярких примеров участники Форума откроют для себя успешные кейсы, иллюстрирующие кардинальные, революционные изменения, которые были внедрены в различных отраслях и институтах именно благодаря креативным подходам к решению насущных проблем и стратегических задач. В этот день будут озвучены новые вызовы, поставлены новые цели, заложен фундамент позитивных изменений в бизнесе, культуре и обществе.
Второй день Форума (20 сентября) посвящен современной культуре, искусству, дизайну. Будет проведено портфолио-ревю, мастер-классы по цифровому искусству и кастинги актеров кино и на телевидение. Интересные личности мира культуры и шоу-бизнеса примут участие в открытых интервью, а заряжающие "джемы" перспективных групп прозвучат со сцены нетворкинг-террасы. Также в этот день будет проведено несколько важных дискуссий: по защите интеллектуальных продуктов и авторского права, социально важных вопросов, культуры в целом – без чего развитие бизнеса и общества дальше просто невозможно.
Третий день (21 сентября) будет крутым и насыщенным во всех смыслах. Одновременно будут работать шесть сцен, с органическим распределением по тематикам и форматами выступлений. Более 100 спикеров выступят только в этот день.
Среди спикеров нынешней программы:
- Наталья Никольская (гостевой исследователь Ukrainian Emerging Leaders Program, Стэнфордский университет)
- Андрей Бублик (директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове)
- Юлия Федив (исполнительная директор Украинского культурного фонда)
- Надежда Васильева (председатель Наблюдательного совета Института цифровой трансформации)
- Янина Соколова (журналистка, телеведущая)
- Ирина Данилевская (председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week, президент Ukrainian Fashion Council),
- Константин Кузнецов (официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности и Форума Креативных Индустрий)
- Александр Богуцкий (президент StarLightMedia)
- Леся Никитюк (украинская телеведущая)
- Ульяна Пчелкина (программный директор, Всеукраинское объединение лиц с инвалидностью Группа активной реабилитации)
- Александр Санченко (GR & CSR Director Atlas Weekend)
- Веронкика Дидусенко (Основатель международной социальной кампании #righttobeamother)
- Александр Педан (украинский телеведущий, блогер)
- Наталья Гуменюк (Председатель ОО "Общественное телевидение")
- Любомир Левицкий (украинский кинорежиссер)
- Сергей Ципцин (CEO CG EVENT)
Кроме насыщенной программы, на посетителей Форума ждут полезные активности. Среди них:
- Подборка самых интересных кейсов Cannes Lions в категориях: Innovation Lions, Creative Data Usage, Health Lions, Craft Track (Film, Film Craft), Entertainment Track, Digital Craft, Communication Track, Impact Track, Reach Track.
- Межсекторальный бизнес-спиддейтинг, каждые 40 минут в течение Форума Креативных Индустрий будут проводиться экспресс-встречи с коллегами из других индустрий. Вы можете самостоятельно выбрать сегмент, с представителями которого вы хотите пообщаться о сотрудничестве, обсудить важные вопросы.
- Кастинги от ТРК "Украина". 20 и 21 сентября во вас есть невероятная возможность пополнить актерскую базу телеканала "Украина" и стать звездой сериала, рекламы или музыкальных клипов.
- Воркшопы от Carbon, Citrus Academy, Rockets, Cases: Review.
- Брейнсторм Арена – специальный формат брейнсторминга для проведения экспертных совещаний, посвященных решению социально важных вопросов. Заказчиками выступают некоммерческие организации, ОТГ, государственные учреждения и коммерческие организации, которые нуждаются в привлечении разнопрофильных экспертов. В результате будет сформирована экспертая оценка ситуации.
Напомним, в 2017 году в Сreative Quarter состоялся второй воркшоп в рамках Дней Креативности в Украине.
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