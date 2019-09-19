Три дня креатива и инноваций. В Киеве состоится IV Форум Креативных Индустрий

Это событие объединит экспертов из 16 сегментов креативных индустрий

IV Форум Креативных Индустрий Фото: forum.creativity.in.ua

С 19 по 21 сентября в столичном UNIT.City и Academy DTEK состоится IV Форум Креативных Индустрий. Это креативное бизнес-событие осени, которое объединит экспертов из 16 сегментов креативных индустрий.

"У креативных индустрий есть невероятный потенциал и способность повлиять на экономическое развитие страны. В течение трех дней Форума Креативных Индустрий эксперты из смежных индустрий обменяются опытом, инсайтами и навыками для того, чтобы вместе определить автопортрет креативного класса и перспективы его развития. Вместе мы поговорим о вызовах каждого отдельного сегмента, отметим ряд насущных вопросов и предположим будущее украинских креативных индустрий", – отметил официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности и Форума Креативных Индустрий Константин Кузнецов.

Каждый из дней Форума будет особенным по своим тематикам и активностям. Программа первого дня Форума Креативных Индустрий (19 сентября) спланирована таким образом, чтобы навсегда избавить общество сомнения, что креативность – это один из самых ценных экономических ресурсов современной Украины.

IV Форум Креативных Индустрий Фото: пресс-служба

Спикеры этого дня будут рассказывать о важности внедрения креативных подходов на всех уровнях – от личностного до государственного. В качестве ярких примеров участники Форума откроют для себя успешные кейсы, иллюстрирующие кардинальные, революционные изменения, которые были внедрены в различных отраслях и институтах именно благодаря креативным подходам к решению насущных проблем и стратегических задач. В этот день будут озвучены новые вызовы, поставлены новые цели, заложен фундамент позитивных изменений в бизнесе, культуре и обществе.

Второй день Форума (20 сентября) посвящен современной культуре, искусству, дизайну. Будет проведено портфолио-ревю, мастер-классы по цифровому искусству и кастинги актеров кино и на телевидение. Интересные личности мира культуры и шоу-бизнеса примут участие в открытых интервью, а заряжающие "джемы" перспективных групп прозвучат со сцены нетворкинг-террасы. Также в этот день будет проведено несколько важных дискуссий: по защите интеллектуальных продуктов и авторского права, социально важных вопросов, культуры в целом – без чего развитие бизнеса и общества дальше просто невозможно.

Третий день (21 сентября) будет крутым и насыщенным во всех смыслах. Одновременно будут работать шесть сцен, с органическим распределением по тематикам и форматами выступлений. Более 100 спикеров выступят только в этот день.

Среди спикеров нынешней программы:

Наталья Никольская (гостевой исследователь Ukrainian Emerging Leaders Program, Стэнфордский университет)

Андрей Бублик (директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове)

Юлия Федив (исполнительная директор Украинского культурного фонда)

Надежда Васильева (председатель Наблюдательного совета Института цифровой трансформации)

Янина Соколова (журналистка, телеведущая)

Ирина Данилевская (председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week, президент Ukrainian Fashion Council),

Константин Кузнецов (официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности и Форума Креативных Индустрий)

Александр Богуцкий (президент StarLightMedia)

Леся Никитюк (украинская телеведущая)

Ульяна Пчелкина (программный директор, Всеукраинское объединение лиц с инвалидностью Группа активной реабилитации)

Александр Санченко (GR & CSR Director Atlas Weekend)

Веронкика Дидусенко (Основатель международной социальной кампании #righttobeamother)

Александр Педан (украинский телеведущий, блогер)

Наталья Гуменюк (Председатель ОО "Общественное телевидение")

Любомир Левицкий (украинский кинорежиссер)

Сергей Ципцин (CEO CG EVENT)

Кроме насыщенной программы, на посетителей Форума ждут полезные активности. Среди них:

Подборка самых интересных кейсов Cannes Lions в категориях : Innovation Lions, Creative Data Usage, Health Lions, Craft Track (Film, Film Craft), Entertainment Track, Digital Craft, Communication Track, Impact Track, Reach Track.

: Innovation Lions, Creative Data Usage, Health Lions, Craft Track (Film, Film Craft), Entertainment Track, Digital Craft, Communication Track, Impact Track, Reach Track. Межсекторальный бизнес-спиддейтинг , каждые 40 минут в течение Форума Креативных Индустрий будут проводиться экспресс-встречи с коллегами из других индустрий. Вы можете самостоятельно выбрать сегмент, с представителями которого вы хотите пообщаться о сотрудничестве, обсудить важные вопросы.

, каждые 40 минут в течение Форума Креативных Индустрий будут проводиться экспресс-встречи с коллегами из других индустрий. Вы можете самостоятельно выбрать сегмент, с представителями которого вы хотите пообщаться о сотрудничестве, обсудить важные вопросы. Кастинги от ТРК "Украина" . 20 и 21 сентября во вас есть невероятная возможность пополнить актерскую базу телеканала "Украина" и стать звездой сериала, рекламы или музыкальных клипов.

. 20 и 21 сентября во вас есть невероятная возможность пополнить актерскую базу телеканала "Украина" и стать звездой сериала, рекламы или музыкальных клипов. Воркшопы от Carbon, Citrus Academy, Rockets, Cases: Review.

от Carbon, Citrus Academy, Rockets, Cases: Review. Брейнсторм Арена – специальный формат брейнсторминга для проведения экспертных совещаний, посвященных решению социально важных вопросов. Заказчиками выступают некоммерческие организации, ОТГ, государственные учреждения и коммерческие организации, которые нуждаются в привлечении разнопрофильных экспертов. В результате будет сформирована экспертая оценка ситуации.

Напомним, в 2017 году в Сreative Quarter состоялся второй воркшоп в рамках Дней Креативности в Украине.

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