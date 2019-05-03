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Три классические книги, которые не оставят вас равнодушными

Мы нашли три книги в классическом стиле, но совершенно разных жанров

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:08
Три классические книги, которые не оставят вас равнодушными
Три классические книги, которые не оставят вас равнодушными
Фото: Сегодня

Впереди еще немало майских выходных, а это – неплохое время для того, чтобы прочитать несколько классических книг. Эти книги — достаточно объемные, поэтому вы вволю насладитесь незаурядными приключениями любимых персонажей. Читайте подробнее в нашем книжном обзоре. 

Шарлотта Бронте, "Джейн Эйр"

Классический роман
Классический роман
Фото: Сегодня

Если вы знакомы с творчеством английской писательницы Шарлотты Бронте, то обязательно не обойдите вниманием одно из крупнейших ее произведений "Джейн Эйр". Этот классический роман называют автобиографическим, ведь автор, как и главная героиня произведения, Джейн Эйр, провела детство в пансионе для девочек, где от тифа умерли ее сестры. В одном из самых известных мировых романов речь идет о драме девушки-сироты с твердым и непреклонным характером. Кроме автобиографических, в этом классическом романе присутствуют современные эмансипированные взгляды, а также романтическая сентиментальность. Забегая вперед, скажем, что, несмотря на драматический ход сюжета, все закончится хэппи-эндом. Для любителей смотреть экранизации фильмов добавим, что только в течение ХХ века было более 10 экранизаций этого классического романа, то вы можете выбрать ленту по вкусу.

Артур Конан Дойл, "Шерлок Холмс"

Приключения детектива, которые стали классикой
Приключения детектива, которые стали классикой
Фото: Сегодня

Бывший боксер, знаток химии, любитель игры на скрипке — все это особенности героя Конан Дойла, Шерлока Холмса. Даже если вы читали рассказы и повести о Шерлоке Холмсе, попробуйте этот раз прочитать их как один большой роман о жизни великого детектива и его компаньона, доктора Ватсона. Хотя сам Конан Дойл считал свое произведение "легким чтивом", советуем прочитать этот детектив, обращая внимание на детали и использовать любимый метод Шерлока Холмса — дедукцию. К примеру, Шерлок Холмс знает, кажется, все подробности преступлений, совершенных в XIX столетии, однако ему не хватает знаний в области философии и политики. Но этот мастер виртуозно распутывает причудливые загадки, а потому очередные майские выходные это классическое произведение захватит вас в литературный плен на несколько часов. Плюс какой-то дождливый день, и вы запросто перенесетесь в туманный Альбион, где и происходит действие книг о Шерлоке Холмсе.

Эрнест Хемингуэй, "Фиеста. И восходит солнце"

Классический роман о "потерянном поколении"
Классический роман о "потерянном поколении"
Фото: Сегодня

"Фиеста. И восходит солнце "- это классический роман Эрнеста Хемингуэя, который тоже имеет автобиографические нотки. Книга основана на событиях, которые действительно происходили в жизни американского писателя. В двадцатых годах ХХ века Хемингуэй побывал в Памлоне, где увидел корриду, которая его очаровала.

Именно коррида становится фоном для полного чувств рассказа о мужчинах, которые борются за любовь прекрасной и сексуально свободной Брет Эшли. Это повествование дополнено подробным описанием мира вокруг, даже бытовых мелочей и неспешности простой жизни.

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Главные герои произведения — представители "потерянного поколения", ведь они пережили Первую мировую войну, в которой погибло немало их друзей и знакомых. Их бывшая мораль, мораль старого мира, уничтожена пламенем войны, а потому они пытаются найти новые жизненные ориентиры. Они стремятся найти новую мораль и любовь, однако их условная свобода насыщенная печалью.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

А в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Смотрите видео: 

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Источник: Сегодня
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