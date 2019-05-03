Три классические книги, которые не оставят вас равнодушными

Мы нашли три книги в классическом стиле, но совершенно разных жанров

Три классические книги, которые не оставят вас равнодушными Фото: Сегодня

Впереди еще немало майских выходных, а это – неплохое время для того, чтобы прочитать несколько классических книг. Эти книги — достаточно объемные, поэтому вы вволю насладитесь незаурядными приключениями любимых персонажей. Читайте подробнее в нашем книжном обзоре.

Шарлотта Бронте, "Джейн Эйр"

Классический роман Фото: Сегодня

Если вы знакомы с творчеством английской писательницы Шарлотты Бронте, то обязательно не обойдите вниманием одно из крупнейших ее произведений "Джейн Эйр". Этот классический роман называют автобиографическим, ведь автор, как и главная героиня произведения, Джейн Эйр, провела детство в пансионе для девочек, где от тифа умерли ее сестры. В одном из самых известных мировых романов речь идет о драме девушки-сироты с твердым и непреклонным характером. Кроме автобиографических, в этом классическом романе присутствуют современные эмансипированные взгляды, а также романтическая сентиментальность. Забегая вперед, скажем, что, несмотря на драматический ход сюжета, все закончится хэппи-эндом. Для любителей смотреть экранизации фильмов добавим, что только в течение ХХ века было более 10 экранизаций этого классического романа, то вы можете выбрать ленту по вкусу.

Артур Конан Дойл, "Шерлок Холмс"

Приключения детектива, которые стали классикой Фото: Сегодня

Бывший боксер, знаток химии, любитель игры на скрипке — все это особенности героя Конан Дойла, Шерлока Холмса. Даже если вы читали рассказы и повести о Шерлоке Холмсе, попробуйте этот раз прочитать их как один большой роман о жизни великого детектива и его компаньона, доктора Ватсона. Хотя сам Конан Дойл считал свое произведение "легким чтивом", советуем прочитать этот детектив, обращая внимание на детали и использовать любимый метод Шерлока Холмса — дедукцию. К примеру, Шерлок Холмс знает, кажется, все подробности преступлений, совершенных в XIX столетии, однако ему не хватает знаний в области философии и политики. Но этот мастер виртуозно распутывает причудливые загадки, а потому очередные майские выходные это классическое произведение захватит вас в литературный плен на несколько часов. Плюс какой-то дождливый день, и вы запросто перенесетесь в туманный Альбион, где и происходит действие книг о Шерлоке Холмсе.

Эрнест Хемингуэй, "Фиеста. И восходит солнце"

Классический роман о "потерянном поколении" Фото: Сегодня

"Фиеста. И восходит солнце "- это классический роман Эрнеста Хемингуэя, который тоже имеет автобиографические нотки. Книга основана на событиях, которые действительно происходили в жизни американского писателя. В двадцатых годах ХХ века Хемингуэй побывал в Памлоне, где увидел корриду, которая его очаровала.

Именно коррида становится фоном для полного чувств рассказа о мужчинах, которые борются за любовь прекрасной и сексуально свободной Брет Эшли. Это повествование дополнено подробным описанием мира вокруг, даже бытовых мелочей и неспешности простой жизни.

Главные герои произведения — представители "потерянного поколения", ведь они пережили Первую мировую войну, в которой погибло немало их друзей и знакомых. Их бывшая мораль, мораль старого мира, уничтожена пламенем войны, а потому они пытаются найти новые жизненные ориентиры. Они стремятся найти новую мораль и любовь, однако их условная свобода насыщенная печалью.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

А в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Смотрите видео:

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