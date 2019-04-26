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Три книги для души, которые стоит прочитать в майские выходные

Мы нашли три книги для души совершенно разных стилей

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:08
Три книги для души
Три книги для души
Фото: Сегодня

Впереди немало выходных, а это прекрасное время для того, чтобы прочитать несколько новых книг для души. К тому же эти книги небольшие, поэтому они даже могут украсить ваши путешествия во время майских праздников. Подробнее читайте в нашем обзоре.

Пауло Коэльо, "Хиппи"

Книга для души
Книга для души
Фото: Сегодня

Если вы знакомы с творчеством Пауло Коэльо, то эта книжная новинка однозначно для вас. В ней автор едва ли не впервые отошел от своего любимого жанра притчи и позволил заглянуть немного за завесу своей жизни. Так что ее смело можно назвать своеобразной книгой-исповедью. Читается эта книга легко и непринужденно. Она повествует о хиппи-путешествиях, поэтому ее легко можно взять с собой дорогу. Правда, в новинке от Пауло Коэльо, кроме, путешествий, говорится о любви и встречах.

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Книга оставляет сладкое послевкусие, ею можно бесконечно наслаждаться, ее хочется перечитывать снова и снова , когда душа желает чего-то легкого, но одновременно чего-то важного и философского о нашей жизни.

Лоран Гунель, "День, который научил меня жить"

Книга для души
Книга для души
Фото: Сегодня

Эта книга — очередная новинка от автора бестселлера под названием "Бог всегда путешествует инкогнито". Ее сюжет чем-то перекликается с персонажем "Алхимика" Пауло Коэльо, который отправился навстречу своей мечте, поскольку в этой книге одно пророчество цыганки может полностью изменить вашу жизнь. Эта книга для души заставит вас задуматься над вопросами жизни, смерти и других важных приоритетов, ведь ценность жизни удается понять только тогда, когда есть угроза ее потерять.

Кадзуо Исигуро, "Остаток дня"

Книга для души
Книга для души
Фото: Сегодня

Этот интеллектуальный бестселлер конца ХХ века, который только недавно стал доступен украинскому читателю, бесспорно придется вам по душе. Третий роман Нобелевского лауреата 2017 повествует неожиданную историю английского дворецкого. Критики отмечали, что Кадзуо Исируго, японец по происхождению, неожиданным образом написал очень британскую книгу. Поэтому имеем возможность насладиться историей-воспоминанием об угасании британских традиций, ведь она рассказывает о дворецком, который перешел вместе с домом к новому хозяину.

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Книга написана в виде монолога, а к этой форме рассказа надо немного привыкнуть. Однако в выходные эта книга-размышление привлечет вас неспешными описаниями и интересными мыслями в качестве пищи для размышлений, ведь речь идет о трагедии "человека в футляре". Если вам нравится смотреть фильмы по мотивам книг, вы может посмотреть одноименный фильм с актерами Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень"с опечатками.

А в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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