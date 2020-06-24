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Три новых фильма 2020 года, которые можно посмотреть онлайн – кино на OLL.TV

Сегодня, 17:10

Предлагаем к просмотру несколько кино-новинок этого года

Мир кино постоянно пополняется достойными внимания новыми интересными фильмами от известных уже режиссёров и актёров, а также открывает зрителю молодые таланты. В новой подборке кинолент от Сегодня.Lifestyle – фильмы, которые вышли в 2020 году, но получили неоднозначные отзывы зрителей. Мы предлагаем вам самим увидеть новинки 2020 года и оценить их.

Гретель и Гензель

Кадр из фильма "Гензель и Гретель"
Кадр из фильма "Гензель и Гретель"
Фото: Imdb.com

Фильм – оригинальная трактовка по мотивам сказки братьев Гримм от талантливейшего создателя хоррора Озгуда Перкинса. Гретель – деревенская девушка, ищет источник заработка, чтобы прокормить своего младшего брата и безумную мать. Тот вариант заработка, на который рассчитывала Гретель для неё оказывается слишком опасным. Однажды Гретель и Гензель, её брат, оказываются на улице и вынуждены сами о себе заботиться. Они отправляются в поисках пропитания в дремучий лес, что недалеко от их деревни. Случайно они находят пустой дом со столом богато накрытым вкуснейшей едой. Оказывается, что в доме живёт женщина по имени Холда, которая любезно приглашает детей к себе. Грета и Гензель устали в пути и соглашаются на её приглашение, но они пока не знают, что Холда имеет на них коварные планы. Чем обернётся для них их встреча с самым настоящим злом и смогут ли брат с сестрой выбраться из опасности…

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В тылу врага

Кадр из фильма "В тылу врага"
Кадр из фильма "В тылу врага"
Фото: Imdb.com

События фильма переносят нас в период Второй мировой войны. Польский учёный-ракетчик доктор Фабиан и его маленькая дочь Ирена находятся в плену у нацистов под усиленной охраной. Доктор Фабиан опасен для нацистов своим секретным проектом, который должен положить конец войне. Тем временем группа британских и американских солдат во главе с майором Камински отправляется в оккупированную немцами Польшу, чтобы найти и спасти Фабиана с дочерью. Их операция по спасению осложняется тем, что доктора Фабиана и команду Каминского преследует и отслеживает группа российских военных во главе с Петровым. У группы Каминского есть лишь один день на проведение этой сложной операции.

Хозяин ветра

Кадр из фильма "Хозяин ветра"
Кадр из фильма "Хозяин ветра"
Фото: Imdb.com

Фильм с фантастическим названием переносит нас на двадцать пять лет назад, когда один из успешных авторов в мире уехал вглубь лесов Северного Мичигана за вдохновением, чтобы написать свой величайший роман "Хозяин ветра". После этого о нём никто ничего так и не слышал. Всё, что осталось после него лишь дневник, в котором есть пугающие картинки, нарисованная от руки карта и аудиокассеты. Дар писателя переходит от отца к сыну. Вернувшись на место исчезновения отца, сын хочет разобраться в том, что произошло много лет назад и продолжить незаконченное дело отца.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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