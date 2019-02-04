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Три новых романа, с которыми будет легче дожить до весны

Мы отыскали три книги, которые скрасят остаток унылых зимних вечеров

Юля Дьякова
Сегодня, 12:40
Три новых книги, с которыми не будет скучно в метро Фото: Сегодня
Три новых книги, с которыми не будет скучно в метро
Фото: Сегодня

Дженнифер Уайнер, "Хорошо в постели"

Дженнифер Уайнер, "Хорошо в постели". Фото: Сегодня

Кэнии – на первый взгляд совершенно обычная девушка. Она живет в большом городе, вечера проводит с друзьями, ночи с новыми бойфрендами, а по утрам выгуливает любимую собаку. Ее фигура далека от вожделенных многими параметров, но ее саму это ничуть не смущает, ведь окружающие любят девушку не за ее пышные формы, а за искрометное чувство юмора и колкий язык.

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Но вот однажды утро Кэнни начинается со статьи в журнале, написанной ее бывшим парнем. В которой он в пух и прах разносит их отношения, решив поведать всему миру, каково это было встречаться с такой, как она. И тут выясняется, что за образом смелой и уверенной в себе женщины скрывается обозленная на весь мир особа с кучей комплексов. Которая во всех своих бедах еще и винит всех вокруг. Но, быть может, эта статья и станет тем самым толчком к самопознанию и началом работы над собой.

Мэри Лоусон, "Дом на берегу озера"

Мэри Лоусон, "Дом на берегу озера". Фото: Сегодня

Если вы уже читали другой роман автора под названием "Конец дороги" – они чем-то схожи. Этот тоже представят собой историю семьи, в которой каждый несчастен по своему. Хотя начиналось все, в принципе, довольно неплохо. Накануне события, изменившего жизнь абсолютно всех, один из четверых детей семейства получил уведомление о зачислении в колледж. Люк никогда не был замечен в стремлении учиться, поскольку был настоящим сорванцом, но именно ему предстояло стать первым представителем последних трех поколений рода Моррисонов, получившим высшее образование.

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И именно в момент, когда окрыленные родители отправились за всем самым необходимым для Люка, а главное, за чемоданом, в котором он мог бы увезти новые вещи в свою новую жизнь, в их автомобиль на полной скорости врезался лесовоз, не оставив шансов остаться в живых. А детям пришлось искать свое место в мире в одиночку. Кто-то справился со случившимся, а кому-то для этого потребовалось 20 долгих лет.

Селеста Инг, "И повсюду тлеют пожары"

Селеста Инг, "И повсюду тлеют пожары". Фото: Сегодня

Городок Шейкер-Хайтс, это такая себе вымышленная улица Вистерия Лейн из некогда нашумевшего сериала про отчаянных домохозяек. В нем все выглядит идеальным, все заранее расписано и всегда идет по плану. Но как-то раз жителям пришлось проснуться от воя пожарных сирен – полыхал дом семьи Ричардсонов. В принципе, это было ожидаемо, поскольку младшая дочка семейства явно была "не в себе" и рано или поздно должна была "выкинуть" нечто подобное. 

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Но этот пожар станет той самой искрой, из-за которой в дальнейшем полыхать начнет везде. Особенно в душах и сердцах большинства местных жителей, о которых мы узнаем много нового и далеко не всегда приятного. А еще этот роман затронет многие аспекты воспитания и материнства, над которыми тоже придется всерьез задуматься.

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Источник: Сегодня
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