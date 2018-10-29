Три тысячи костюмов, актеры из пяти стран: закончились масштабные съемки экшена "Захар Беркут"

Режиссером украинского фильма выступил Ахтем Сеитаблаев

"Захар Беркут". Фото: пресс-служба

После громкой премьеры украинского фэнтези "Сторожевая застава" украинцы взялись за съемки исторического экшена "Захар Беркут". Более того, к созданию фильма присоединились голливудские эксперты. В режиссерском кресле Ахтем Сеитаблаев. Телеканал "Украина" поддержал масштабную экранизацию повести Ивана Франко.

Воссоздать атмосферу исторических событий повести "Захар Беркут" команде, состоящей из более 300 специалистов удалось за 50 съемочных смен, 24 из которых ночные. В фильме снялись актеры из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии, а так же взяли участие 250 артистов массовых сцен. Более трех тысяч единиц костюмов ручной работы, сотни наименований оружия, изготовленного на заказ для героев ленты, построенные декорации Тухли, имения Тугара Вовка и грандиозного горного ущелья, впечатляющие постановки боевых сцен – и это лишь крошечная часть мира "Захара Беркута".

Ахтем Сеитаблаев Фото: пресс-служба

"Это был очень непростой, но интересный процесс. Многое лично для меня было впервые: впервые я работал на площадке с таким количеством иностранных актеров, впервые в моем опыте было так много комбинированных съемок для последующего создания компьютерной графики, впервые сотрудничал на проекте с сорежиссером. И я очень благодарен всей нашей команде за профессионализм и преданность делу, – отмечает Ахтем Сеитаблаев. – Сейчас идет постпродакшн, и впереди много работы. Однако я убежден, что это будет красивое, динамичное, эмоциональное жанровое кино, благодаря которому все главные месседжи оригинального произведения Ивана Франко будут донесены до современного зрителя не только в Украине, но и за ее пределами".

Основные съемки фильма прошли летом неподалеку Синевирской Поляны в Закарпатье и под Киевом, где были построены главные декорации.

"Мы стремились создать уникальный мир Захара Беркута, немного фантастический и одновременно вполне реальный, чтобы погрузить зрителя в совершенно новую для него атмосферу. Именно поэтому изготавливали для фильма все: начиная с посуды и гончарных изделий и заканчивая строительством поселений героев и других локаций, – рассказывает художник-постановщик фильма Влад Одуденко. – Однако самым сложным было создать горное ущелье, ведь воспроизвести, что в течение тысяч веков создавала природа – почти невозможно".

Декорация горного ущелья, где разворачиваются основные события фильма, была построена на натурной площадке FILM.UA Group. По словам Влада Одуденко, сначала создали 3D-модель скал, затем возвели основную конструкцию, дальше создавали объем и фактурили, и уже особым мастерством художников-декораторов было привести искусственный камень к натуральному, естественному виду.

Фото: пресс-служба

Не менее впечатляющая работа была проведена и цехом по изготовлению костюмов под руководством художника по костюмам Антонины Белинский. Только для каждого из главных героев ленты, прежде чем утвердить финальные образы, Тоня разработала более десятка эскизов. В целом же для съемок было создано более 600 оригинальных костюмов, а это более трех тысяч единиц одежды.

"Прежде чем начать работу мы побывали в нескольких экспедициях на Западной Украине. Искали старые ткани, полотна, которые могли бы использовать и в итоге использовали в костюмах главных героев. Например, из старого домотканого сукна мы сшили верхнюю одежду для Захара Беркута, этой ткани, я думаю, больше ста лет. Роберт Патрик, когда впервые примерил костюм, сказал: "Это фантастически! Он не только выглядит, но и пахнет как настоящий!", – рассказывает Антонина Белинская. – Вообще, очень много материала было изучено. Я консультировалась с разными историками, которые помогали представить картину 13 века. Для этого мне нужно было погрузиться гораздо глубже, чтобы понять какие детали одежды откуда могли прийти, переосмыслить культурное наследие, проследить как оно трансформировалось в украинский костюм. Ведь просто так ничто из ниоткуда не появляется – все имеет свои корни".

На Закарпатье заказывали изготовление гунь по старым технологиям, сотканные вручную полотна и учились оригинальной традиционной технике набивки, овечьи шкуры приехали из Раховского и Косовского районов, а металлические элементы ковались львовскими мастерами. "С нами работали мастера из разных уголков Украины, были и из Донецкой и из Луганской областей, с Западной и Центральной Украины, даже девушки из Крыма включились в работу над проектом", – рассказывает Тоня.

В съемках экшена "Захар Беркут" приняла участие большая международная актерская команда. В частности на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2 "), Цэгмида Цэрэнболда ("Войско Мын Бала"), Томми Флэнагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов"), Поппи Дрейтон ("Аббатство Даунтон", "Русалочка"), Аяна Отепбергена ("Войско Мын Бала", "Бриллиантовый меч"), Алекса МакНиколла ("5-волна", "Аксель"), Виктора Жданова ("Киборги"), Ержана Нурымбета ("Сторожевая Застава", "Сардар", "Меч победы", "Невеста"), Элисон Дуди ("Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Вид на убийство"), Алину Коваленко, Дуалета Абдыгапарова ("Кочевник", "Ликвидатор", "Орда"), Роки Майерса, Олега Стефана, Нуркена Туматаева ("МакМафия"), Оливера Тревену, Марину Кошкину, Марата Абдуллаева ("Ликвидатор", "Тараз"), Станислава Лозовского, Данияра Ахметова, Викторию Клещенко-Пилипчук и других.

В украинский прокат фильм выйдет 10 октября 2019 года.

"Захар Беркут". Фото: пресс-служба "Захар Беркут". Фото: пресс-служба "Захар Беркут". Фото: пресс-служба "Захар Беркут". Фото: пресс-служба "Захар Беркут". Фото: пресс-служба "Захар Беркут". Фото: пресс-служба 1/6

Напомним, звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик снялся в фильме. Актер сыграет самого Захара Беркута – народного героя из одноименной повести Ивана Франко, старейшину общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды