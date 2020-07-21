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Три затягивающих сериала с мрачной атмосферой – онлайн на OLL.TV

Сегодня, 13:57

Подборка сериалов, которые покорили зрителей

Серьезную конкуренцию классическим мелодрамам и комедиям составляют детективы и триллеры. Многим зрителям нравятся сериалы с мрачной и таинственной атмосферой, где главным персонажам предстоит противостоять мистическим силам, или же реальным злодеям. Сериалы таких жанров, как ужасы, мистика, триллер и детектив пользуются большой популярностью, а в последние годы их вышло немалое количество.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о трех сериалах, при просмотре которых можно пережить острые ощущения и получить удовольствие от завораживающей истории.

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Комендантский час

Кадр из сериала "Комендантский час"
Кадр из сериала "Комендантский час"
Фото: themoviedb.org

Англия. Человечество подверглось атаке неизвестного вируса, от которого нет ни вакцин, ни лечения. Передаётся вирус через укусы. Заразившиеся быстро мутируют в диких существ, которые нападают на всё живое. В стране паника, а тем временем к власти приходит тоталитарный режим, который повсеместно вводит комендантский час. Все, без исключения, должны быть дома с семи вечера до семи утра. Многие считают ограничение слишком высокой ценой.

Для того чтобы освободиться от тоталитарного режима и найти остров, на котором, согласно слухам, вируса нет, нужно победить в подпольной уличной гонке. Теперь 25 уличных команд будут соревноваться друг с другом в 1000-километровой гонке без правил, главный приз которой – свобода.

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Мост

Кадр из сериала "Мост"
Кадр из сериала "Мост"
Фото: themoviedb.org

Эресуннский мост. После внезапного отключения электричества на мосту обнаруживают труп женщины, который лежит ровно на границе между Данией и Швецией. Дело расследуют полиции обеих стран. Вскоре выясняется, что убийство совершено не одно, а это лишь один из эпизодов вереницы преступлений, начавшихся более года назад. Периодически террорист выходит на контакт с журналистом Даниэлем Фербе, через которого передаёт наводки на предстоящие преступления.

Сериал состоит из четырех сезонов, в каждом из которых преступник мастерски меняет методы, с помощью которых он будет держать общественность в напряжении, а полиции даст немало работы.

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Дублинские убийства

"Дублинские убийства"
"Дублинские убийства"
Фото: Скриншот из YouTube

В густом лесу, что на окраине Дублина, на каменном алтаре находят труп юной балерины. Внешне всё выглядит так, будто ребёнок спит. За дело берутся двое полицейских Роб Райли и Кэсси Мэддокс. В ходе расследования у детективов возникает вопрос, связано ли это убийство с пропажей троих детей более двадцати лет назад. Расследование приводит их в соседний городок, в котором следователям открываются жуткие факты, заставляющие их лицом к лицу столкнуться с собственным загадочным прошлым.

К тому же алтарь, где был найден труп юной балерины, стал камнем преткновения археологов и местных девелоперов, которые хотят провести тут новую автомагистраль. Взаимоотношения детективов проходят серьёзную проверку, и стоит ли им ожидать новых жертв…

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