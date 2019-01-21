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Триллер "Стекло" возглавил кинопрокат США

Фильм рассказывает о троих мужчинах со сверхспособностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
"Стекло"
"Стекло"
Фото: YouTube

Супергеройский триллер "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана довольно успешно стартовал в Северной Америке и уже в дебютный уикенд полностью окупил свой бюджет. сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

При затраченных 20 млн долларов на производство ленты, она уже принесла своим создателям 40,6 млн долларов в домашнем прокате и еще 48,5 млн долларов мировых сборов.

На втором месте американского бокс-оффиса оказался фильм "1+1: Голливудская история". После двух недель в прокате она заработала почти 44 млн долларов при бюджете 37,5 млн долларов. Ее мировой прокат только начинается.

Третью позицию занял мультфильм "Драконий жемчуг Супер: Броли", который собрал в дебютный уикенд немногим более 21 млн долларов. Его бюджет не обнародован.

В главных ролях снялись  Джеймс МакЭвой, Сара Полсон, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон. Лента является кроссовером фильмов Неуязвимый и Сплит того же режиссера М. Найта Шьямалана.

Напомним, ранее блокбастер "Аквамен" сумел удержать лидерство в прокате Северной Америки, собрав в свои вторые выходные 51,5 млн долларов. Падение сборов по сравнению с премьерным уик-эндом составило лишь 23,5%. Общий заработок экранизации комикса в домашнем кинопрокате достиг 188 млн долларов.

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стекло Брюс Уиллис Джеймс МакЭвой
Источник: Сегодня
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