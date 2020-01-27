Триумф украинки и Билли Айлиш: названы все лауреаты премии Грэмми 2020

В этом году одну из статуэток забрала украинская пианистка Надежда Шпаченко

Певица Билли Айлиш Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе, в Staples Center отгремела 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – Грэмми 2020. В этом году разгорелся нешуточный скандал с участием экс-главы премии, которая обвинила академиков в нечестном голосовании.

Узнайте также, как в прошлом году прошла церемония награждения премии Грэмми:

Грэмми 2020 – лауреаты:

"Запись года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Песня года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Лучший новый артист" — Билли Айлиш

Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк — младший

""Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк — младший

"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend

"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо

"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson .Paak, André 3000

"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson .Paak

"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator

"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия

"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс

"Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер

"Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография Becoming Мишель Обамы;

"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";

"Лучший классический компендиум" — The Poetry Of Places Надежда Шпаченко;

Напомним, организаторы церемонии награждения премии Грэмми отменили выступление Тейлор Свифт на шоу. Предполагалось, что артистка откроет вечер хитом из альбома Lover. Причиной для отмены номера Свифт послужила ее композиция Man, затрагивающая тему гендерного неравенства.

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