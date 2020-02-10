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Триумфатор Оскара-2020 "Паразиты": фильм вышел в повторном прокате

"Паразиты" получили четыре награды на премии "Оскар-2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Кадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма "Паразиты"
Фото: YouTube

Фильм "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо стал триумфатором на 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020". Картина получила "Оскар" в четырех номинациях, в том числе, как лучший фильм и лучший иностранный фильм.

Смотрите все подробности церемонии награждения премией "Оскар-2020":

Кроме того, "Паразиты" – стали первым в истории "Лучший фильм" не на английском языке. Сама картина рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. В фильме снялись Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн , Чо Еджон, Чхве У Сик.

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Кстати, "Паразиты" с 6 февраля – в повторном прокате в Украине.

Смотреть трейлер фильма "Паразиты" онлайн:

Напомним, ранее мы сделали материал об интересных фактах фильма "Паразиты". Также читайте о главных причинах, почему стоит посмотреть фильм "Паразиты".

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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