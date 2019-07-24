Трогательная история: появился трейлер фильма "Щегол" с Николь Кидман

В основе фильма – книга американской писательницы Донны Тартт

Кадр из фильма "Щегол" Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Щегол" (The Goldfinch) режиссера Джона Краули, главную роль в котором исполнил актер Энсел Элгорт.

Смотрите видео о том, чем смогла удивить Николь Кидман, сыгравшая в "Щегле":

В ролике показано, как главный герой Тео Декер (Энсел Элгорт) беседует со своей опекуншей миссис Барбур (Николь Кидман). В новом ролике зрители увидели актрису в двух разных образах: молодой и пожилой женщины.

Отметим, что в основе фильма – книга американской писательницы Донны Тартт, которая вышла в 2013 году и стала настоящим бестселлером. За свой роман писательница получила Пулитцеровскую премию. В центре сюжета – мальчик по имени Тео Декер, который лишился своей матери из-за взрыва в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. "Щегол" – это название картины голландского художника Карела Фабрициуса, которую Тео украл из музея во время этого трагического события. Этот день, когда он потерял свою мать и совершил преступление, стал знаковым в его дальнейшей судьбе.

Помимо Кидман и Элгорта, в фильме также снялись Сара Полсон, Финн Вулфхард, Джеффри Райт и другие. Мировая премьера картины состоится 12 сентября.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер фильма "Щегол" (The Goldfinch).

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