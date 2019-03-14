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Трогательно и эпично! Появился новый сногсшибательный трейлер "Мстителей 4"

Похоже, Железный Человек вернулся в команду выживших Мстителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
"Мстители 4"
"Мстители 4"
Фото: twitter.com/Marvel

Не успели поклонники супергеройских блокбастеров "отойти" от премьеры фильма "Капитан Марвел", как в сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал" (Мстители : Конец Игры"). В ролике показано множество новых сцен, проливает свет на некоторые неожиданные сюжетные повороты картины.

Новый ролик частично состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Мстителей: Войны бесконечности". В нем также появляется и  Капитан Марвел. Герои вспоминают свое прошлое, а также готовятся к будущей схватке. 

Судя по кадрам трейлера, Железному Человеку удалось вернуться к Мстителям, а также в их команду примкнут Человек-Муравей, Капитан Марвел, Соколиный Глаз. Также становится понятно, что в картине появятся и Стражи Галактики вместе с Тором.

Также стоит отметить, что в работе над картиной принимали участие популярные голливудские актеры: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лилли, Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Джош Бролин, Том Холланд, Роберт Дауни младший, Крис Эванс и другие. Режиссерское кресло поделили Энтони Руссо и Джо Руссо.

Украинский трейлер:

Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в прокат 26 апреля 2019 года.

Напомним, в сети уже есть первый трейлер ильма "Мстители 4". Этот трейлер успел установить абсолютный рекорд.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

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Источник: Сегодня
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