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Тройка триумфаторов "Эмми-2020". Рассказываем, почему стоит посмотреть "Шиттс Крик", "Хранители" и "Наследники"

Сегодня, 14:54

Знакомимся ближе с лауреатами "Эмми"

В ночь с 20 на 21 сентября были награждены победители телевизионной премии "Эмми-2020". Самое большое количество наград собрали шоу HBO, которые в целом собрали 30 наград.

Лидером по количеству наград прайм-тайм премии "Эмми" стал комедийный канадский сериал "Шиттс Крик". А лучшим драматическим сериалом года стали "Наследники", которые получили четыре "Эмми", а также три победы в технических номинациях Creative Arts Emmy Award. Столько же прайм-тайм наград собрали "Хранители", а в сумме с техническими наградами – 11 побед, что сделало "Хранителей" рекордсменами 72-й церемонии награждения "Эмми".

Рассказываем о нашумевших триумфаторах "Эмми" и почему их стоит посмотреть.

"Наследники"

Победил в номинациях прайм-тайм "Эмми-2020":

  • Лучший драматический сериал — "Наследники"
  • Лучшая режиссура драматического сериала — Андрий Парекх (эпизод Hunting)
  • Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг
  • Сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг (эпизод This Is Not for Tears)

Комедийно-драматический сериал "Наследники" рассказывает о влиятельной семье медиамагнатов. Внешнее благополучие семьи Рой совсем не соответствует тому, что происходит внутри нее. Могущественный глава семьи, управляющий медиа-конгломератом Waystar Royco Логан Рой ощущает, что его здоровье ухудшается. Тем временем четверо его детей начинают готовиться к жизни без отца – каждый из них намерен бороться за власть в компании.

В сериале сыграли: Хиам Аббасс ("Бегущий по лезвию 2049"), Николас Браун ("Хорошо быть тихоней"), Брайан Кокс ("Троя" и "Доктор Кто"), Киран Калкин ("Фарго), Джереми Стронг ("Игра на понижение", "Большая игра", Мэттью Макфэдьен и другие.

Кадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала "Наследники"
Фото: themoviedb.org

"Шиттс Крик"

Победил в номинациях прайм-тайм "Эмми-2020":

  • Лучший комедийный сериал
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара
  • Лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале — Энни Мерфи
  • Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале — Дэн Леви
  • Лучшая режиссура комедийного сериала — Эндрю Чивидино и Дэн Леви
  • Сценарий комедийного сериала — Дэн Леви

Сюжет сериала повествует о семье Роуз: Джонни, Мойри и их дети Алексис и Дэвид были разорены из-за чрезмерного доверия их финансовому менеджеру, который внезапно исчез. У семьи остался лишь маленький доход и собственность в крошечном городке Шиттс Крик, которую когда-то Джонни купил сыну. Семья планирует начать жизнь с чистого листа в Шиттс Крик, но сперва им необходимо прижиться в двухкомнатном мотеле.

Создателями сериала являются сын и отец – Юджин и Дэн Леви. Идея сериала началась с того, что Дэну Леви пришла в голову мысль – как поведут себя богатые семьи, какими они часто изображают на американских реалити-шоу, если их лишат всех денег.

Премьера сериала состоялась в 2015 году на CBC Television. "Шиттс Крик" транслируется на стриминг-платформе Netflix, где вскоре будет доступен к просмотру и шестой сезон, который и получил семь "Эмми".

Кадр из сериала "Шиттс Крик"
Кадр из сериала "Шиттс Крик"
Фото: themoviedb.org

"Хранители"

Победил в номинациях прайм-тайм "Эмми-2020":

  • Лучший мини-сериал
  • Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме – Яхья Абдул-Матин II
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Реджина Кинг
  • Лучший сценарий мини-сериала – Деймон Линделоф

"Хранители" от HBO также был признан сериалом года ассоциацией телевизионных критиков.

Мини-сериал состоит из девяти эпизодов и является продолжением серии комиксов DC 1984 года. Действие сюжета разворачивается спустя 34 года в альтернативной версии 2019 года, где нет ни Интернета, ни социальных сетей. Работа полицейских, которые теперь носят желтые маски, стала слишком опасной, а сторонники белого превосходства, "Седьмая Кавалерия", объявляют полиции войну из-за расовой справедливости. Детектив Анджела Абар занимается делом об убийстве ее друга и шефа Джадда, а тем временем Доктор Манхэттен, утомившийся от одиночества, решает снова прилететь на Землю.

Кадр из сериала "Хранители"
Кадр из сериала "Хранители"
Фото: themoviedb.org

Смотрите полный список победителей премии "Эмми-2020".

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