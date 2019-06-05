Туристический бум в Украине: что посмотреть в Чернобыле

Если вы хотите посетить зону отчуждения, то вам подойдет перечень мест, которые нужно посетить в Чернобыле

После выхода сериала от HBO "Чернобыль" в Украине начался настоящий туристический бум. Люди ищут любую возможность попасть в зону отчуждения и заказывают туры в Чернобыль. Ранее мы уже писали, какие экскурсии есть в зону отчуждения и как попасть в Чернобыль.

Если вы решили попасть туда, то вам необходимо знать, что посмотреть в Чернобыле.

Что посмотреть в зоне отчуждения: Припять

Это мертвый и заброшенный город-призрак, который стал таким после трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. Животные бродят по ранее живописным широким улицам, брошенные в спешке дома практически разрушены, а на их крышах выросли деревья. По всей школе разбросаны игрушки, брошенные детьми в спешке, почерневшие от старости. Карусели и аттракционы в парке развлечений превратились в груды металлолома. Это выглядит, как кадры из фильмов ужасов, но это есть на самом деле.

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Что посмотреть в Чернобыле: Заброшенный грузовой порт

Этот грузовой порт в Чернобыле предназначался для обеспечения всем необходимым для строительства новых энергоблоков (5-го и 6-го реакторов) и современного города атомщиков. Но выполнить свое предназначение он так и не сумел. Сейчас эти громадные металлические гиганты заброшены и забыты, а плавучий кран и вовсе исчезает под водой.

Что нужно посмотреть в Чернобыле: кладбище барж и кораблей

Чернобыльский затон – превратилось в кладбище радиоактивных барж и кораблей. Сразу после Чернобыльской аварии сюда отправились в последний путь суда, перевозившие радиоактивные грузы. Огромное их количество до сих пор стоит на последнем причале, где они медленно покрываются ржавчиной и уходят под воду. Когда-нибудь их поглотят воды тихой заводи реки Припять, и они будут символически похоронены на этом кладбище кораблей и барж.

Экскурсии в Чернобыль: Смотровая площадка ЧАЭС

Отсюда вы можете рассматривать вблизи саркофаг, которым накрыто здание четвертого энергоблока, и увидеть другие части Чернобыльской АЭС. На смотровой площадке ЧАЭС, рядом с четвертым энергоблоком, спрятанным под Cаркофагом, установлен памятник ликвидаторам, устранявшим последствия Чернобыльской катастрофы.

Чернобыльская АЭС: что интересного посмотреть

Работа Чернобыльской АЭС возобновилась через пару лет после аварии, но строительство пятого и шестого энергоблоков осталось замороженным. Окончательно электростанция была закрыта только в 2000-м году. Припять стала пустым заброшенным городом-призраком, оставшиеся в домах ценности давно разграблены, и город постепенно разрушается. Стоит помнить, что посещение ЧАЭС может нанести вред твоему здоровью.

Напомним, британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.

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