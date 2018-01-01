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"Твин Пикс" и "Секс в большом городе" стали лучшими сериалами с самыми успешными финалами

Список сериалов и фильмов составили эксперты портала Entertainment Weekly

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Кадр из сериала &quot;Твин Пикс&quot;
Кадр из сериала "Твин Пикс"

Недавно мы писали о том, какие сериалы телеканала Fox стали просто "иконами" телевидения. А на днях появился рейтинг сериалов, которые имеют лучшие финальные сцены и реплики. список составили эксперты портала Entertainment Weekly.

В список вошел третий сезон шоу "Твин Пикс" Дэвида Линча. Эксперты посчитали очень удачным завершающий вопль агента Купера и его вопрос "Какой сейчас год?".

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Вошли в перечень сериалы "Сообщество" и "Секс в большом городе", а также фильмы "Ганнибал", "Девочки Гилмор", "Западное крыло", "Дневники вампира", "Офис" и "Баффи – истребительница вампиров". Кроме того, в рейтинг включены ситкомы "Парки и зоны отдыха", "Чирс", "Друзья", "Сайнфелд" и "Парень познает мир".

Напомним, популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась кинокартина "Волшебник страны Оз" 1939 года.

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Источник: "Сегодня"
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