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TVORCHI посвятили пандемии необычный джингл: видео

Музыканты призывают украинцев оставаться дома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:58

Украинская группа и дебютанты Национального отбора на "Евровидение-2020" TVORCHI, которые готовят вместе с Тиной Кароль музыкальный сюрприз, не смогли обойти стороной пандемию коронавируса. Музыканты создали джингл, использовав для него реальные звуки карантина. Таким образом TVORCHI поддержали национальную кампанию #залишайсявдома.

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Джингл был создан дуэтом для привлечения внимания широкой аудитории к наиболее эффективному методу для препятствования распространению COVID-19 – домашней изоляции.

"Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, состоящую из звуков карантина: использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шорох полочек и всего прочего, что окружает нас дома каждую секунду. Нашей музыкой мы призываем вас противостоять коронавирусу, ведь это очень просто – #залишайсявдома", – комментируют TVORCHI.

Ранее мы также рассказали о знаменитостях, которые заразились коронавирусом. Узнайте, как они чувствуют себя сейчас.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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