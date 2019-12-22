Twenty One Pilots возвращаются в Украину
Популярная группа выступит на фестивале Atlas Weekend
Популярная группа Twenty One Pilots снова выступит в Украине. Музыканты стали хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2020, который состоится этим летом в Киеве.
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30 января 2019 года "пилоты" отыграли свой первый сольный концерт в киевском Дворце спорта. В следующем году американский дуэт вернется к нам, но уже в качестве хедлайнера масштабного музыкального фестиваля, который пройдет 7-12 июля.
Об этом организаторы сообщили в социальных сетях: "Twenty One Pilots – еще один хедлайнер Atlas Weekend 2020! Авторы одного из лучших альбомов десятилетия следующим летом в Киеве!".
Добавим, что на днях стали известны первые хедлайнеры фестиваля Atlas Weekend 2020. Ими стали скандальный A$AP Rocky, а также ALT-J.
Пятый студийный альбом Twenty One Pilots под названием Trench был выпущен 5 октября 2018 года. На один из синглов этого релиза дуэт снял клип в Киеве.
Напомним, что A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в 2019 году. Однако он не смог выступить в Киеве. так как его арестовали за драку в Швеции. Артиста на Atlas Weekend заменил его брат A$AP Ferg.
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