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Twenty One Pilots возвращаются в Украину

Популярная группа выступит на фестивале Atlas Weekend

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend
Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend
Фото: instagram/twentyonepilots/

Популярная группа Twenty One Pilots снова выступит в Украине. Музыканты стали хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2020, который состоится этим летом в Киеве.

Смотрите, кто из мировых звезд снимает клипы в Украине:

30 января 2019 года "пилоты" отыграли свой первый сольный концерт в киевском Дворце спорта. В следующем году американский дуэт вернется к нам, но уже в качестве хедлайнера масштабного музыкального фестиваля, который пройдет 7-12 июля.

Об этом организаторы сообщили в социальных сетях: "Twenty One Pilots – еще один хедлайнер Atlas Weekend 2020! Авторы одного из лучших альбомов десятилетия следующим летом в Киеве!".

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Добавим, что на днях стали известны первые хедлайнеры фестиваля Atlas Weekend 2020. Ими стали скандальный A$AP Rocky, а также ALT-J.

Пятый студийный альбом Twenty One Pilots под названием Trench был выпущен 5 октября 2018 года. На один из синглов этого релиза дуэт снял клип в Киеве.

Напомним, что A$AP Rocky был хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в 2019 году. Однако он не смог выступить в Киеве. так как его арестовали за драку в Швеции. Артиста на Atlas Weekend заменил его брат A$AP Ferg.

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