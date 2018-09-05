Тяжело смотреть: появился впечатляющий трейлер фильма "22 июля" от Netflix

Это фильм о теракте в Осло в 2011 году. Брейвик расстрелял 77 человек

Кадр из фильма "22 июля"

Телеканал Netflix продолжает радовать трейлерами новых проектов буквально каждый день. На днях был опубликован трейлер нового сериала "Элита", повествующего о трех подростках. Теперь же появился трейлер фильма "22 июля" о теракте в Осло в 2011 году.

Режиссером истории выжившего после нападения Адерса Брейвика подростка выступил американец Пол Гринграсс, известный по лентам о Джейсоне Борне. Брейвика сыграл норвежский актер Андерс Даниелсен Лье. Фильм выйдет на экраны 10 октября.

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Отметим, что Брейвик был приговорен к 21 году заключения в 2012 году за совершение терактов в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя. 22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв были подростки, отдыхавшие в молодежном лагере социал-демократической партии.

Напомним, Netflix опубликовал трейлер драмы "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса, автора легендарного фильма "Гражданин Кейн". Фильм расскажет о стареющем режиссере Джейке Хэннафорде, который возвращается в Голливуд, чтобы снять последний шедевр в своей кинокарьере и это вернет ему былую славу. Постановщик погибает в автокатастрофе в свой 70-й день рождения, а его "прощальная" лента так и остается незавершенной.