Тюрьма и красавчик-заключенный: украинка Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии

Клипмейкер также снимала видео для Кэти Перри, MONATIK и других

Кадр из клипа Розалии Juro Que Фото: YouTube

Украинский клип-мейкер Таню Муиньо, которая сняла клип для MONATIK, покорила зарубежных исполнителей. На днях в Сети появился новый клип певицы Розалии на песню Juro Que, режиссером которого стала Таню Муиньо.

Узнайте также для кого украинский режиссер Таню Муиньо снимает клипы:

События клипа происходят в тюрьме, где Росалия навещает своего заключенного парня – его роль сыграл актер Омар Аюсо, известный по сериалу "Элита" от Netflix.

Отметим, что 26-летняя испанская певица пишет музыку в стиле r'n'b с элементами фламенко, а за несколько лет своей музыкальной карьеры уже успела получить мировое признание и стать номинантом премии Грэмми, как лучший новый артист года.

Новостью о сотрудничестве с Розалией, Таню Муиньо рассказала в своем микроблоге: "Не могу поверить, что это произошло! Музыка все для меня и когда ты сотрудничаешь с одним из твоих любимых артистов это невероятно. Мечты сбываются!"

Кстати, клип собрал уже более 10 миллионов просмотров.

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Таню Муиньо – одна из самых известных украинских клипмейкеров. Наибольшую славу ей принесли клипы для MONATIK на песни Кружит, Vitamin D, Love it ритм, а также его совместной песни с Надей Дорофеевой из Время и Стекло Глубоко.

Напомним, ранее Таню Муиньо стала режиссером нового клипа американской звезды Кэти Перри. Таню работала над видео на трек Small Talk, и ролик наконец-то появился на YouTube-канале артистки.

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