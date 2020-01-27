Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тюрьма и красавчик-заключенный: украинка Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии

Клипмейкер также снимала видео для Кэти Перри, MONATIK и других

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Кадр из клипа Розалии Juro Que
Кадр из клипа Розалии Juro Que
Фото: YouTube

Украинский клип-мейкер Таню Муиньо, которая сняла клип для MONATIK, покорила зарубежных исполнителей. На днях в Сети появился новый клип певицы Розалии на песню Juro Que, режиссером которого стала Таню Муиньо.

Узнайте также для кого украинский режиссер Таню Муиньо снимает клипы:

События клипа происходят в тюрьме, где Росалия навещает своего заключенного парня – его роль сыграл актер Омар Аюсо, известный по сериалу "Элита" от Netflix.

Отметим, что 26-летняя испанская певица пишет музыку в стиле r'n'b с элементами фламенко, а за несколько лет своей музыкальной карьеры уже успела получить мировое признание и стать номинантом премии Грэмми, как лучший новый артист года.

Читайте также:
Дерзость и сексапильность: "Время и Стекло" выпустили новый клип LOX

Новостью о сотрудничестве с Розалией, Таню Муиньо рассказала в своем микроблоге: "Не могу поверить, что это произошло! Музыка все для меня и когда ты сотрудничаешь с одним из твоих любимых артистов это невероятно. Мечты сбываются!"

Кстати, клип собрал уже более 10 миллионов просмотров.

INSTAGRAM

Таню Муиньо – одна из самых известных украинских клипмейкеров. Наибольшую славу ей принесли клипы для MONATIK на песни Кружит, Vitamin D, Love it ритм, а также его совместной песни с Надей Дорофеевой из Время и Стекло Глубоко.

Напомним, ранее Таню Муиньо стала режиссером нового клипа американской звезды Кэти Перри. Таню работала над видео на трек Small Talk, и ролик наконец-то появился на YouTube-канале артистки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Светлана Лобода обнажилась, сидя верхом на единороге: видео KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома
клип песни клипы Таню Муиньо
Реклама

Новости партнеров

Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Новости партнеров

Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
"Руки видають": Алла Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)
Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)