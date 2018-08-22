Тюрьма, побег и дружба: Чарли Ханнэм и Рами Малек презентовали новый фильм "Мотылек"

Украинская премьера фильма состоится 27 сентября

Чарли Ханнэм и Рами Малек. Фото: Getty

Наконец Чарли Ханнэм и Рами Малек представили свой новый фильм – криминальную драму "Мотылек" от режиссера Михаэля Ноера.

Это история о мелком преступнике Анри Шарьере, которого сыграл Чарли Ханнэм ("Сыны анархии"). Анри получил пожизненное заключение за убийство, которого не совершал, и был отправлен на каторгу на остров Дьявола, расположенный во Французской Гвиане. Подружившись с заключенным по имени Луи Дега (Рами Малек), отбывающим наказание за финансовые аферы, Анри решает бежать. Но все его попытки побега оказываются неудачными. Несмотря на это, Анри не теряет надежды и продолжает мечтать о свободе.

Украинская премьера фильма состоится 27 сентября.

Напомним, когда-то звезда фильма "Меч короля Артура" отказался сыграть Кристиана Грея в экранизации "Пятидесяти оттенков серого". И об этом актер точно не жалеет. А вот с отказом от участия в "Игре престолов" Чарли Ханнэм погорячился и теперь "кусает локти".