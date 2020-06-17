У фильмов "Тенет", "Чудо-женщина 1984" и "Матрица 4" снова изменились даты премьер – когда выйдут киноленты

Узнайте, когда ждать нашумевшие киноленты на больших экранах

Новый фильм режиссера Кристофера Нолана "Тенет", трейлер которого показали в игре Fortnite, официально изменил дату премьеры. как и многие другие фильмы за последнее время. Однако к счастью для зрителей, выход фильма "Тенет" сместился лишь на две недели вперед – на 31 июля 2020 года.

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По словам Кристофера Нолана, работа над кинолентой завершена, а дополнительные несколько недель помогут адаптироваться зрителям к посещению кинотеатров. Кроме того, у Нолана возник конфликт со студией Warner Bros., которая была заинтересована в том, чтобы перенести премьеру намного позже, чем две недели. Об этом сообщает The New York Times. Обеспокоенная инвестициями, студия хотела выпустить фильм тогда, когда он соберет в прокате как можно больше денег.

За неделю до "Тенета" ожидается премьера картины "Мулан", которая может стать первым блокбастером, который выйдет на большие экраны после карантина.

"Чудо-женщина 1984" Фото: instagram.com/gal_gadot

Warner Bros. также перенесла выход фильмов "Чудо-женщина 1984" и "Матрица 4". Новая дата премьеры фильма "Чудо-женщина 1984" – 2 октября 2020 года. Это не первый раз, когда отодвинули выход долгожданного фильма с Галь Гадот. До этого фильм планировали выпустить 5 июня и 14 августа 2020 года.

Выход четвертого фильма серии "Матрица" с Киану Ривзом вместо 21 мая 2021 года перенесен на целый год вперед – 1 апреля 2022 года.

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