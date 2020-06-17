У фильмов "Тенет", "Чудо-женщина 1984" и "Матрица 4" снова изменились даты премьер – когда выйдут киноленты
Узнайте, когда ждать нашумевшие киноленты на больших экранах
Новый фильм режиссера Кристофера Нолана "Тенет", трейлер которого показали в игре Fortnite, официально изменил дату премьеры. как и многие другие фильмы за последнее время. Однако к счастью для зрителей, выход фильма "Тенет" сместился лишь на две недели вперед – на 31 июля 2020 года.
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По словам Кристофера Нолана, работа над кинолентой завершена, а дополнительные несколько недель помогут адаптироваться зрителям к посещению кинотеатров. Кроме того, у Нолана возник конфликт со студией Warner Bros., которая была заинтересована в том, чтобы перенести премьеру намного позже, чем две недели. Об этом сообщает The New York Times. Обеспокоенная инвестициями, студия хотела выпустить фильм тогда, когда он соберет в прокате как можно больше денег.
За неделю до "Тенета" ожидается премьера картины "Мулан", которая может стать первым блокбастером, который выйдет на большие экраны после карантина.
Warner Bros. также перенесла выход фильмов "Чудо-женщина 1984" и "Матрица 4". Новая дата премьеры фильма "Чудо-женщина 1984" – 2 октября 2020 года. Это не первый раз, когда отодвинули выход долгожданного фильма с Галь Гадот. До этого фильм планировали выпустить 5 июня и 14 августа 2020 года.
Выход четвертого фильма серии "Матрица" с Киану Ривзом вместо 21 мая 2021 года перенесен на целый год вперед – 1 апреля 2022 года.
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