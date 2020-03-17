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У Кристофера Хивью из "Игры престолов" обнаружили коронавирус

Об этом экранный Тормунд сообщил в Instagram

Инна Петрова
Сегодня, 10:40

Вслед за Идрисом Эльбой, у которого диагностировали коронавирус, неутешительную новость сообщила еще одна известная личность. Норвежский актер Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда Великаньей Смерти в сериале "Игра престолов", заразился коронавирусом. Об этом актер рассказал своим фолловерам в Instagram.

К слову, голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выпустили из больницы после лечения от коронавируса. Супругов, находившихся в Австралии, отправили на самоизоляцию в арендованном доме.

Кристофер Хивью в роли Тормунда
Кристофер Хивью в роли Тормунда
Фото: Скриншот из видео

В понедельник, 16 марта, Кристофер Хивью разместил в сети публикацию, в которой написал о положительном тесте на вирус.

"К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды", – уверил поклонников актер.

INSTAGRAM

Хивью также посоветовал подписчикам быть предельно осторожными, и призвал совместно бороться с распространением болезни, мыть руки, держать дистанцию с другими людьми, и по возможности сидеть дома.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы", – добавил Крис.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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