У звезды "Гарри Поттера" диагностировали страшную болезнь: подробности
Диагноз поставили 18 месяцев назад
У британской актрисы Джули Уолтерс, сыгравшей Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, диагностировали рак кишечника. 69-летняя звезда впервые решила рассказать свою историю, чтобы вдохновить других онкобольных людей, передает ВВС.
По словам актрисы, врачи поставили ей диагноз 18 месяцев назад. За год до этого Джули Уолтерс обращалась к медикам с жалобами о плохом самочувствии, расстройстве желудка и легком дискомфорте. Но когда к симптомам добавились сильные боли, изжога и тошнота, британская знаменитость начала делать тщательное обследование в клинике.
Подозрения о диагнозе врач рассказал Джули Уолтерс в телефонном режиме. Тогда актриса находилась на съемочной площадке и не могла поверить, что у нее онкоболезнь. Впоследствии врачи подтвердили свои опасения и диагностировали у звезды третью стадию рака кишечника.
"Я сначала подумала, что это все глупости, и они, скорее всего, ошиблись. Я не могла в это поверить" – рассказала Джули Уолтерс.
Актриса решила не скрывать это от мужа Гранта Роффе, с которым вместе уже более 30 лет. От услышанного избранник Джули Уолтерс едва сдерживал слезы.
"Я никогда не забуду его лицо. На его глазах выступили слезы", – добавила она.
Жуткий диагноз не заставил актрису опустить руки. После операции, опасений, что жизнь закончится на операционном столе, и курса химиотерапии Джули Уолтерс таки преодолела рак. Последние обследования показали, что звезда успешно преодолела недуг. Сейчас актриса завершает работу над фильмом "Таинственный сад" и предполагает, что кинолента может стать последней в ее карьере.
"Я не говорю, что вообще больше никогда не буду играть. Но я определенно не думаю, что смогу вернуться к съемкам, которые проходят по 6 дней в неделю, с 5 утра до 7 часов вечера", – добавила Джули Уолтерс.
Свою актерскую карьеру британская актриса начинала с выступлений в кабаре и комедийных проектах. Однако впоследствии Джули Уолтерс впервые вышла на сцену театра и поняла, что хочет продолжать этим заниматься. Первым участием в кино стал сериал Second City Firsts. Самыми успешными фильмами с участием Джули Уолтерс являются: фильмы о Гарри Поттере, "Джейн Остин", "Мама Миа", "Отважная", "Бруклин", "Билли Эллиот", "Приключения Паддингтона 2".
В 1997 году актриса вышла замуж за британского полицейского Гранта Роффе. У Джули Уолтерс есть дочь Мэйси, которой уже 31 год.
Напомним, 48-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти заявила, что у нее четвертая стадия рака молочной железы. Громкое признание звезда сделала в эфире утреннего шоу Good Morning America во Всемирный день борьбы с раком.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.