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"Убивая Еву 3": в новом тизере показали дату премьеры нового сезона

К своим ролям вернутся Сандра О и Джоди Комер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Кадр из фильма "Убивая Еву"
Кадр из фильма "Убивая Еву"
Фото: YouTube

Популярный британский сериал "Убивая Еву", который продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего, уже обзавелся тизером с датой выхода третьего сезона.

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Также создатели поделились кадрами из новой части шоу. Отметим, что актрисы Сандра О и Джоди Комер вновь появятся в ролях Евы и Виланелль. Сериал продолжит исследовать необычную связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.

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Президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт ранее уже отмечала, что в третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо.

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Третий сезон выйдет на экраны 26 апреля 2020 года.

Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву"
Фото: instagram.com/killingeve
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Напомним, что сериал "Убивая Еву" получил третий сезон сразу после выхода второго.

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