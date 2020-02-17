"Убивая Еву 3": в новом тизере показали дату премьеры нового сезона

К своим ролям вернутся Сандра О и Джоди Комер

Кадр из фильма "Убивая Еву" Фото: YouTube

Популярный британский сериал "Убивая Еву", который продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего, уже обзавелся тизером с датой выхода третьего сезона.

Также узнайте подробности о том, как украинский продакшн помог сериалу "Чернобыль" добыть "Золотой глобус":

Также создатели поделились кадрами из новой части шоу. Отметим, что актрисы Сандра О и Джоди Комер вновь появятся в ролях Евы и Виланелль. Сериал продолжит исследовать необычную связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.

INSTAGRAM

Президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт ранее уже отмечала, что в третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо.

Третий сезон выйдет на экраны 26 апреля 2020 года.

Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve Новые кадры с третьего сезона сериала "Убивая Еву" Фото: instagram.com/killingeve 1/7

Напомним, что сериал "Убивая Еву" получил третий сезон сразу после выхода второго.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.