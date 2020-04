"Убивая Еву", "Я никогда не" и "Защищая Джейкоба": 10 новых сериалов апреля

Рассказываем, что смотреть в апреле

В апреле ожидается выход новых сезонов уже известных нам сериалов, а также несколько свежих премьер. Смотрите трейлер 3 сезона "Убивая Еву", "Я никогда не" от Netflix, "Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом и другое.

Напомним, что Сегодня.Lifestyle регулярно публикует подборки интересных фильмов и сериалов ,которые можно посмотреть дома онлайн. На днях мы рассказывали о 6 научно-фантастических сериалов для любителей необычного.

Что посмотреть на карантине: 10 новых сериалов апреля

"Домой до темноты" (Home Before Dark)

Сезон: 1

Дата выхода: 3 апреля

В центре сюжета молодая девушка, которая переезжает из Бруклина в маленький городок на берегу озера, откуда когда-то уехал ее отец. На новом месте она пускается на поиски ответов, что приводит ее к забытому не раскрытому делу, которое все в городе, включая ее отца, пытаются забыть и не вспоминать.

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Сезон: 3

Дата выхода: 12 апреля

В новом сезоне откроется следующая глава в противостоянии агента Евы Поластри и наемной убийцы Вилланель. Они как два полюса одного мира, то сходятся, то расходятся, но их обеих отчаянно тянет друг к другу.

"Белгравия" (Belgravia)

Сезон: 1

Дата выхода: 12 апреля

Армейский интендант Джеймс Тренчард, разбогатев, покупает дом в аристократическом районе Лондона Белгравия. Двадцать пять лет назад его молодая дочь София влюбилась в сына состоятельной аристократической семьи Эдмунда Белласиса. Эдмунд погиб в битве при Ватерлоо, а сама София умерла во время родов. Считая мальчика незаконнорожденным, ее родители из-за страха быть опозоренными отдали ребёнка на воспитание в приемную семью, что приводит к далеко идущим последствиям.

"Защищая Джейкоба" (Defending Jacob)

Сезон: 1

Дата выхода: 24 апреля

Несовершеннолетнего Джейкоба обвиняют в убийстве. Защищать его вынужден Эндрю Барбер, заместитель окружного прокурора в пригороде Бостона, который является отцом мальчика.

"Миссис Америка" (Mrs. America)

Сезон: 1

Дата выхода: 15 апреля

Сюжет рассказывает правдивую историю движения о принятии поправки о равных правах для женщин, и неожиданную борьбу, которую против неё разворачивает активистка консервативного движения Филлис Шлэфли. Глазами женщин той эры сериал повествует о том, как один из самых тяжелых боев культурных воин 70-х годов сыграл роль в появлении организации "Моральное большинство", а также навсегда изменил политический ландшафт.

"Чем мы заняты в тени"/"Реальны упыри" (What We Do in the Shadows)

Сезон: 2

Дата выхода: 15 апреля

Действие разворачивается в Нью-Йорке на острове Статен. В центре сюжета оказываются три вампира, которые живут вместе в старом особняке более сотни лет. Нандор, выходец из Османской империи, считает себя лидером группы. С ним живёт Лазло, бывший английский дворянин, и Надья, которая обратила его и сделала своим любовником.

"Страшные сказки: Город Ангелов" (Penny Dreadful: City of Angels)

Сезон: 1

Дата выхода: 25 апреля

Лос-Анджелес становится центром противостояния двух организаций, не готовых делить друг с другом влияние и территорию. Американский город погряз в преступлениях, организованных то культом Санта Муэрте,то поклонниками дьявола. За расследование убийств берётся Тиаго Вега, человек, который уже не первый год работает в полиции. Ранее ему не доводилось втягиваться в столь запутанные дела, однако в этот раз ему предстоит с по-настоящему могущественной силой, чье влияние выходит далеко за рамки привычного нам мировоззрения.

"Я никогда не" (Never Have I Ever)

Сезон: 1

Дата выхода: 27 апреля

В центре сюжета жизнь и детство девочки-подростка по имени Деви из Индийско-американского сообщества. Героиня сталкивается с личными проблемами с которыми никогда ранее не встречалась, а также с культурными особенностями своих родителей эмигрантов.

"Черное совершенство" (#blackAF)

Сезон: 1

Дата выхода: 17 апреля

Главный герой расскажет о своем отношении к темнокожей культуре и своей расе. Создатели шоу обещают много юмора, комических ситуаций, которых не избежать если ты воспитываешь подрастающее поколение.

"Бумажный дом" (Money Heist)

Сезон: 4

Дата выхода: 4 апреля

Таинственный человек, известный как "Профессор", разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде. Он собрал команду из восьми грабителей, дав им псевдонимы: Токио, Москва, Берлин, Найроби, Рио, Денвер, Хельсинки и Осло. Пробравшись в хорошо охраняемое здание, они захватывают 67 заложников, чтобы под их прикрытием напечатать 2,4 миллиарда евро, а затем сбежать через самодельный туннель.

Ранее мы писали о 5 мини-сериалах, которые можно посмотреть за один вечер.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться