"Убийство по алфавиту": Джон Малкович и Руперт Гринт в сериальных образах появились на обложке

Экранизация романа Агаты Кристи выйдет на экраны уже в декабре

"Убийство по алфавиту". Фото: Amazon

Вновь легендарный детектив Эркюль Пуаро вернется на экраны. Ранее Сегодня.Lifestyle писал о том, что актер Джон Малкович сыграет детектива, а помогать раскрывать преступления ему будет Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли. Главное в этом всем то, что Джеймс Причард, правнук Агаты Кристи, спродюсирует проект "Убийство по алфавиту".

На днях в сети появилась обложка издания Radio Times, на которой изображены главные герои сериала. Серьезный Джон Малкович с ухоженной бородой, в шляпе и пиджаке, а за ним – Руперт Гринт, который играет инспектора Крома, с рыжими усами, "мешками" под глазами и довольно озадаченным видом. Обложка вышла уже в рождественской тематике – повсюду изображены снежинки.

Джон Малкович и Руперт Гринт Фото: twitter.com/Qsoneko_

Что касается сериала "Убийство по алфавиту", то действие картины развернется в 1933 году в Британии, где объявился серийный убийца. Маньяк совершает кровавые преступления и придерживается четкого плана – имя, фамилия и место убийства должно начинаться с одной буквы. Например, среди его жертв – Алиса Ашер из Андовера и Бетти Бернард из Бексхилла. Безумец четко следует алфавитному порядку и на каждом месте преступления оставляет железнодорожный справочник.

Премьера первого эпизода состоится уже в декабре 2018 года. Вместе с Малковичем и Гринтом в остросюжетном сериале сыграли Эндрю Бакан, Имон Фэррен и Фрейя Мавор.

Напомним, ранее Руперта Гринта уже замечали на съемочной площадке сериала. Он мастерки перевоплотился в нового инспектора Крома.