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Уилл Смит стал Ведьмаком: пользователи создали крутой видеоролик, который стал хитом Сети

Такого образа в коллекции Смита еще точно не было

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Уилл Смит в "Ведьмаке"
Уилл Смит в "Ведьмаке"
Фото: YouTube

После громкой премьеры сериала "Ведьмак" пользователи опубликовали видеоролик, в котором при помощи нейросетей заменили Генри Кавилла на Уилла Смита.

Узнайте, как связан Уилл Смит с политикой:

А получилось весьма недурно – такого образа в коллекции Смита еще точно не было. Его Геральт получился, наверное, более харазматичным, чем у экс-Супермена.

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Стоит отметить, что это уже не первая попытка умельцев "поместить" самого Уилла Смита в "чужеродные" для него фильмы. Ранее публиковались ролики, в которых актер "исполнил" роли Нео в "Матрице" и джедая Мэйса Винду в "Звездных войнах".

Сериал "Ведьмак" – основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает историю о Ведьмаке Геральте из Ривии. Создатели намерены выпустить семь сезонов.

Напомним, на днях актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Ролик приурочен к грядущей премьере фильма "Плохие парни навсегда".

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