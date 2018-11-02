Уилл Смит станет голубем-агентом в новом мультфильме

Актер озвучит голубя в мультфильме "Шпионы под прикрытием"

"Шпионы под прикрытием". Фото: ComingSoon.net

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то опубликовала трейлер нового мультфильма "Шпионы под прикрытием" (Spies in Disguise). В режиссерском кресле – Ник Бруно. А вот озвучивать главных героев будут Уилл Смит и Том Холланд.

Сюжет разворачивается вокруг талантливого суперагента (Уилл Смит), которого ученый превращает в беспомощного голубя, объясняя это тем, что птицу никогда не заподозрят в шпионаже.

Кроме того, это новый совместный анимационный проект Fox Animation, Chernin Entertainment и Blue Sky Studios. В основе сценарной идеи "Шпионов под прикрытием" лежит комедийная короткометражная лента 2009 года под названием "Голубь: Невыполнимо", которую снял такой мастер анимации, как Лукас Мартелл.

Постер к мультфильму

Премьера мультфильма запланирована на 13 сентября 2019 года.

Напомним, в сети появился тизер предстоящего мультфильма "Королевский корги". Да-да, это будет история именно о любимых собаках Елизаветы II.

А вот студия Warner Brothers намерена адаптировать легендарный мультсериал "Том и Джери". Сейчас компания ведет переговоры с режиссером Тимом Стори по поводу работы над киноадаптацией мультфильма