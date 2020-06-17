Уилл Смит сыграет беглого раба в новой драме "Эмансипация" Антуана Фукуа

Сюжет основан на жизни реального человека

Голливудский актер Уилл Смит, которого ранее фанаты превратили в Ведьмака, уже готовится к своей новой роли в фильме "Эмансипация". 51-летний Уилл Смит сыграет роль беглого раба, который вступает в армию Союза. Об этом сообщает Screenrant.

Фильм "Эмансипация" вдохновлен реальной историей сбежавшего раба по имени Питер, который отправляется на север через Луизианну, чтобы присоединиться к Армии Союза (Федеральная армия) во время Гражданской войны в США.

Уилл Смит сыграет в фильме "Эмансипация" / Кадр из фильма "Гемини" Фото: Imdb.com

Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, который снял такие культовые ленты, как "Великий уравнитель", "Великолепная семерка", "Падение Олимпа", "Тренировочный день". Сценарий "Эмансипации" написал Билл Коллаж, имя которого уже появлялось в титрах нашумевших боевиков – "Дивергент, глава 3: За стеной", "Как украсть небоскрёб".

По словам Антуана Фукуа, впервые он прочел сценарий два года назад и с тех пор разрабатывает проект. Для достоверности сюжета использовались настоящие дневники раба Питера и другие исторические источники.

Съемки фильма "Эмансипация" планируют начать в 2021 году. Кинолента будет представлена на Каннском кинофестивале.

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