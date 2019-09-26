Уилл Смит сыграет криминального босса в новом проекте Netflix: что известно о фильме

Актер исполнил главную роль

Уилл Смит Фото: Getty Images

Голливудский актер Уилл Смит, который отпраздновал свое 51-летие, еще раз будет сотрудничать с потоковым сервисом Netflix. В новой картине "The Council" ("Совет") он исполнит главную роль, сообщает Empire.

Узнайте, почему Уилл Смит не будет идти в политику:

Новый проект представляет собой криминальную драму, основанную на реальных событиях. Смит сыграет криминального босса Ники Барнса, главу преступного синдиката, состоящего из семи афроамериканских мужчин, которые правили Гарлемом в 1970-х – начале 1980-х годов. Это был не вполне обычный преступный синдикат.

Его основатели мечтали о самодостаточном и самоконтролирующемся афроамериканском городе-государстве, финансируемом от наркотрафика.

Фильм расскажет о внутренних распрях между Ники Барнсом и другими членами синдиката. А также о том, как Барнс, приговоренный к пожизненному заключению, в конечном итоге стал федеральным информатором и умер в 2012 году, хотя эта информация не была опубликована до этого года.

Напомним, Уилл Смит сыграет главную роль в фантастическом проекте "Гениальность".

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