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Уилл Смит сыграет отца легендарных теннисисток

У байопика рабочее название – "Король Ричард"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Уилл Смит
Уилл Смит
Фото: Getty Images

Голливудский актер Уилл Смит, который сыграл Джина в новом фильме "Аладдин", ищет для себя новые проекты и одним из них стал байопик под названием "Король Ричард", пишет Empire.

Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. Фильм по сценарию Зака Бэйлина расскажет о том, как Ричард, имея нулевой теннисный опыт, начал сам тренировать своих дочерей. Когда тем было около четырех лет, Ричард Уильямс составил план на 78 страниц для их профессиональной теннисной карьеры. И в итоге вырастил двух легенд большого тенниса.

Отмечается, что в фильме покажут детство успешных спортсменок, прошедшее в районе Лос-Анджелеса Комптон.

Напомним, ранее Уилл Смит анонсировал съемки третьей части боевика "Плохие парни" с Мартин Лоуренсом в паре. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал на своей странице в Instagram.

Также кинокомпания 20th Century Fox наконец-то опубликовала трейлер нового мультфильма "Шпионы под прикрытием" (Spies in Disguise). В режиссерском кресле – Ник Бруно. А вот озвучивать главных героев будут Уилл Смит и Том Холланд.

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Источник: Сегодня
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