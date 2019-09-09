Уилл Смит сыграет в фантастическом фильме "Гениальность"

Актер исполнит главную роль

Уилл Смит Фото: instagram.com/willsmith

Голливудский актер Уилл Смит, который снялся в третьей части фильма "Плохие парни", сыграет главную роль в фантастическом проекте "Гениальность", сообщает Deadline.

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Стоит отметить, что сначала правами на адаптацию владела студия Universal, которая хотела снять в главной роли Джареда Лето. Но потом экранизацией занялась компания Paramount. Акива Голдсман значится сценаристом, а Смит снова возглавляет кастинг.

"Гениальность" – это предстоящая экранизация серии фантастических романов Маркуса Сейки, в которых рассказывается о мире будущего, в котором один процент всего населения Земли обладает сверхъестественными способностями (или геном гениальности).

Главный герой – федеральный агент Ник Купер, который охотится на "гениальных" преступников. При этом сам Купер также входит в один процент суперлюдей.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook Уилл Смит опубликовал видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии.

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