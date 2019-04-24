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Уилл Смит встречается со своим двойником в трейлере нового фильма

За сутки видео стало хитом сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Уилл Смит в фильме "Двойник"
Уилл Смит в фильме "Двойник"
Фото: YouTube

На днях, актер Уилл Смит рассказал о завершении съемок фильма "Плохие парни 3". Теперь в сети появился трейлер фантастического боевика "Двойник" с Уиллом Смитом.  Трейлер за сутки стал интернет-хитом, набрав почти пять миллионов просмотров.

По сюжету киллер Герни Броген решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о каждом его следующем шаге.

Режиссером фильма выступил Энг Ли, известный по "Жизни Пи". В картине также снимались Мэри Элизабет Уинстэд и Клайв Оуэн. Режиссером выступил Энг Ли ("Халк", "Горбатая гора").

Выход фильма на широкие экраны ожидается 10 октября 2019 года.

Трейлер на украинском языке:

Напомним, Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард". Также актер исполнил роль Джина в картине "Аладдин". 

Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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