Уитни Хьюстон "едет на гастроли": как это возможно

Сейчас готовится концертный тур голограммы Уитни Хьюстон

Известная певица Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году, вернется на сцену! Это невероятно звучит, но певица отправится в концертный тур, сообщает издание The New York Times.

А дело в том, что наследники Хьюстон приняли решение заняться посмертной карьерой певицы. Менеджер артистки Пэт Хьюстон заявила, что сейчас готовится концертный тур голограммы Уитни Хьюстон, а также выйдет альбом неизданных песен и мюзикл, посвященный звезде.

Во время голограммного тура аккомпанировать "Уитни" будет ее настоящий ансамбль, включая брата певицы и мужа Пэт Хьюстон, Гэри. Пэт была менеджером певицы с ранних 2000-х и является единственной распорядительницей ее наследия.

Напомним, в США нашлась женщина – по всей вероятности биологическая дочь известной певицы Уитни Хьюстон. Кроме единственной дочери Хьюстон, которая умерла в 2016 году, у нее может быть был еще один ребенок, с которым Уитни практически не общалась.

Также появилась информация о том, что Уитни Хьюстон в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик.

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