Украинцам покажут лирическую комедию с Ольгой Сумской и Дашей Трегубовой

4-серийный фильм "Письмо по ошибке" сбивает с ног юмором, чувствами и актерским мастерством

"Письмо по ошибке". Фото: пресс-служба

Знаете ли вы, какую череду событий может запустить неверно введенный электронный адрес? А вот герои 4-серийного фильма "Письмо по ошибке", премьера которого состоится 19 мая на телеканале "Украина", уже узнали.

В комедии Игоря Забары речь пойдет о сотрудниках крупного архитектурного агентства. На пути молодой и талантливой Анны к должности старшего архитектора стоит ее начальница Светлана. От вечных придирок в адрес подчиненной Свету не отвлекает даже собственная скорая свадьба.

Ольга Сумская и Даша Трегубова Фото: пресс-служба

Однажды написав письмо своему неверному бывшему парню, Аня делает ошибку в электронном адресе и нечаянно отправляет послание жениху начальницы – композитору Павлу.

В фильме играли Елизавета Фалей, Дарья Трегубова, Ольга Сумская, Александр Ведменский и Евгения Мякенькая. Производством фильма по заказу телеканала "Украина" занималась компания Mamas Film Production.

Напомним, к четвертой годовщине незаконного ареста Олега Сенцова украинцам покажут премьеру документального фильма Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", рассказывающего об обстоятельствах сфабрикованного российскими спецслужбами дела украинского режиссера. Киноленту покажут на канале "Украина".