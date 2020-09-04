"Украинцы – прекрасные люди": оскароносный Дэвид Линч признался, что хочет снова в Украину

Культовый режиссер отметил, что полюбил украинцев за время своих предыдущих визитов

Знаменитый кинорежиссер, сценарист, создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч, который получил свой первый почетный "Оскар" в прошлом году, выразил свое восхищение Украиной и ее жителями. В видеобращении, которое было опубликовано на странице фонда Ukraine NOW в Facebook, режиссер заявил, что хочет снова приехать в Украину.

Дэвид Линч Фото: Getty Images

Напомним, что Дэвид Линч уже приезжал в Украину несколько раз. Целью визита было распространение техники трансцендентальной медитации, на которой специализируется его фонд.

"Меня зовут Дэвид Линч и я здесь, чтобы поговорить об Украине и украинцах. Я уже дважды бывал в Украине, и я узнал, что украинцы — прекрасные люди: умные, несломляемые, думающие и действующие. Им нравится работать и доводить дело до конца. И они очень любят развлекаться. Я бы с удовольствием еще раз приехал в Украину. Все, кого я встречал во время моих поездок, мне очень понравились", – рассказал Дэвид Линч в видео.

Напомним, что ранее мы рекомендовали лучшие фильмы Дэвида Линча, которые стоит пересмотреть.

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