Украинец Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом мира

Певец победил в международном конкурсе по оперному пению BBC Cardiff Singer of World

Андрей Кимач / facebook.com/andrw.kymach

31-летний украинец Андрей Кимач получил на международном конкурсе по оперному пению BBC Cardiff Singer of World главный приз – статуэтку "Лучший оперный певец мира" и денежное вознагражение размером в 20 тыс. фунтов. Об этом сообщает BBC.

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Стоит отметить, что в конкурсе приняло участие более 400 певцов, а в отборочный тур прошли 20 участников из 15 стран мира. В финал вошло пять участников и победил украинский баритон. В финале конкурса Андрей Кимач исполнил пьесы Жоржа Бизе, Сергея Рахманинова и Гаэтано Доницетти.

"Мечта буквально стала явью. Я помню, как в юности смотрел этот конкурс, и даже мечтать не мог о том, что буду в нем участвовать, не говоря уже о победе", – рассказал Кимач.

Конкурс BBC Cardiff Singer of World (Кардиффские голоса) – международный конкурс оперных певцов, который проходит раз в два года в британском городе Кардифф. Он считается самым престижным конкурсом по оперному пению среди молодых исполнителей возрастом с 18 до 32 лет.

Андрей Кимач уроженец Крыжополя в Винницкой области. Закончил философский факультет университета им. Т.Г. Шевченко и вокально-дирижерский факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского. Его последним наставником был Владимир Гришко.

С 2016 по 2018 год Кимач солировал в Херсонской областной филармонии и был артистом Молодежной оперной программы Большого театра.

Напомним, ранее композиция "Полюси" украинской певицы RIYA выиграла в Интернет-версии Евровидения – конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube.

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