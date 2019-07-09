Украинец снялся в сериале "Очень странные дела 3"

Актер родился в Киеве, но вскоре переехал с родителями из Украины

Алек Утгофф Фото: instagram.com/alec_utgoff

Стриминговый сервис Netflix на днях выпустил третий сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Как оказалось, к съемкам авторы сериала пригласили не только знаменитых голливудских актеров, но и 33-летнего украинца

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Так, стало известно, что 33-летний Алек Утгофф сыграл одну из ролей в сериале "Очень странные дела 3". Он перевоплотился в неординарного ученого Алексея Смирнова. После этой роли Алек не скрывает, что получил бешеную популярность. Только в сети количество поклонников его блога выросло в несколько раз, а сам актер получил десятки сообщений со словами поддержки.

"Спасибо всем за теплые слова и поддержку! Я действительно поражен, что вы наслаждались моей игрой и резонировали с настроением. Я старался отвечать людям, насколько мог... Я хотел еще раз поблагодарить за ту энергию, которую вы мне дали через ваши сообщения", – написал Алек Утгофф.

5 Июл 2019 в 12:36 PDT INSTAGRAM (@alec_utgoff)

Отметим, что Алек Утгофф родился в Киеве. Но в школьном возрасте Алек Утгофф вместе с семьей эмигрировал из Украины. Тогда ему было 11 лет. Учился в Великобритании, а после этого переехал жить в Лос-Анджелес. Алек Утгофф уже успел сыграть эпизодические роли в таких фильмах, как "Турист", "Джек Райан: Теория хаоса", "Мордекай", "Миссия невыполнима 5" и других.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела".

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