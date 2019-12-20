Украинская группа "Бамбинтон" получила премию Eurasian Music Awards

Авторы хита "Зая" удостоились звания "Прорыв Евразии"

Группа "Бамбинтон" Фото: пресс-служба

Украинская нео-поп группа "Бамбинтон" стала триумфатором престижной ежегодной музыкальной премии Центральной Азии Eurasian Music Awards. Евгений Триплов и Анастасия Лисицына получили награду в номинации "Прорыв Евразии", что еще больше укрепило влияние музыкантов за рубежом после первой волны огромной популярности в Китае.

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Именно благодаря китайскому приложению TikTok, где до сих пор под песню "Заю" местные подростки миллионами снимают смешные видео с танцами, "Бамбинтон" стали популярными в Поднебесной. А во время онлайн-стрима на портале QQ смотрели одновременно более 100 000 000 зрителей.

Группа "Бамбинтон" Фото: пресс-служба

В сентябре этого года "Бамбинтон" стали приглашенными зарубежными гостями проекта Universal Show для главного телеканала Китая CCTV, а также спели с популярным в Китае дуэтом Phoenix Legend. А уже 14 декабря в Алмате в ледовом дворце Almaty Arena забрали заветную статуэтку Eurasian Music Awards в номинации "Прорыв Евразии".

К слову, недавно группа "Бамбинтон" выпустила клип на новую песню "Танцуй, танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом. Срежиссировал видео Александр Шурубура в одном из павильонов киностудии имени Довженко.

Напомним, что MONATIK на М1 Music Awards получил премию от поклонников.

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