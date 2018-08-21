Украинская группа "Скрябин" даст концерт в Киеве

Концерт будет посвящен Дню Независимости Украины

Группа "Скрябин". Фото: facebook.com/Taohallevent

В Киеве, легендарная украинская рок-группа "Скрябин" выступит с акустическим концертом, который посвящен Дню Независимости Украины.

Эту группу знает вся страна, а песни поют сотни тысяч людей. Бенд исполнит самые известные хиты, которые стали для нас символом новой свободной Украины.

Группу "Скрябин" основал Андрей Кузьменко, который погиб в ДТП зимой 2015 года. Он написал более 300 песен для группы и исполнил их. Группа выступает без своего лидера, но на их концертах он присутствует всегда, потому что он живет в своих песнях.

Замечательная атмосфера, коктейли в подарок, а при заказе столов заведение презентует вам шампанское с фруктами.

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Выступление пройдет в Arena Club 23 августа.

Напомним, в память об Андрее Кузьменко 15 сентября украинские музыканты соберутся на "Арене Львов", чтобы спеть хиты и малоизвестные песни Кузьмы.

Ранее в сети уже появился трейлер игрового полнометражного фильма "Город, в котором не ходят деньги". Эта картина основана на одноименной повести музыканта Кузьмы Скрябина.