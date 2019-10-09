Украинская картина "Домой" попала в лонглист премии "Оскар": подробности

Украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале

Фильм "Домой" Фото: YouTube

Американская киноакадемия уже объявила первый лонглист премии, куда вошел и украинский фильм Наримана Алиева "Домой". Ранее мы узнали о новых правилах и подробностях проведения церемонии награждения "Оскар".

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Представители премии "Оскар" в этом году изменили название номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на "Международный художественный фильм", куда вошло 93 киноленты из стран со всего мира. Также комитет решил увеличить шорт-лист фильмов, который объявят 16 декабря 2019 года, с 9 фильмов до 10.

Среди объявленных кинокартин в первый лонглист вошла полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на "Оскар" от Украины. Украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где она также была представлена в Международной программе и получила гран-при фестиваля.

В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 года в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) Украинская кинолента "Домой" режиссера из Крыма победила на фестивале в Бухаресте.

Также в лонг-лист кинопремии вошел фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда", который также презентовали на ОМКФ.

Что касается основных номинаций на премию, то их объявят 13 января 2020 года. Сама же 92-я церемония награждения кинопремиями Оскар состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США.

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