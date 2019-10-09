Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинская картина "Домой" попала в лонглист премии "Оскар": подробности

Украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Фильм "Домой"
Фильм "Домой"
Фото: YouTube

Американская киноакадемия уже объявила первый лонглист премии, куда вошел и украинский фильм Наримана Алиева "Домой". Ранее мы узнали о новых правилах и подробностях проведения церемонии награждения "Оскар".

Узнайте в видео, где звезды держат свои Оскары:

Представители премии "Оскар" в этом году изменили название номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на "Международный художественный фильм", куда вошло 93 киноленты из стран со всего мира. Также комитет решил увеличить шорт-лист фильмов, который объявят 16 декабря 2019 года, с 9 фильмов до 10.

Среди объявленных кинокартин в первый лонглист вошла полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева, которая в 2019 году единственной выдвигалась на "Оскар" от Украины. Украинская премьера ленты состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где она также была представлена в Международной программе и получила гран-при фестиваля.

В частности, фильм также был представлен в рамках Каннского фестиваля 2019 года в конкурсной программе "Особый взгляд". Фильм "Домой" уже стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) Украинская кинолента "Домой" режиссера из Крыма победила на фестивале в Бухаресте.

Также в лонг-лист кинопремии вошел фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда", который также презентовали на ОМКФ.

Что касается основных номинаций на премию, то их объявят 13 января 2020 года. Сама же 92-я церемония награждения кинопремиями Оскар состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, США.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Никто не сомневался: "Мстители: Финал" поборются за "Оскар 2020"
оскар украинский фильм Домой Оскар 2020
Реклама

Новости партнеров

Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Новости партнеров

Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Голлівудський актор Міккі Рурк заповів поховати його в Україні
Голлівудський актор Міккі Рурк заповів поховати його в Україні
Уход по-французски: 8 правил и секретов красоты парижанок
Уход по-французски: 8 правил и секретов красоты парижанок
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Отказ от этого продукта ускорит метаболизм уже через 9 дней
Отказ от этого продукта ускорит метаболизм уже через 9 дней
Велосипедистка дня: не шоссейница, не триатлет, просто красавица
Велосипедистка дня: не шоссейница, не триатлет, просто красавица
Три самых полезных осенних продукта
Три самых полезных осенних продукта
Как быстро сесть на шпагат: эффективный комплекс упражнений
Как быстро сесть на шпагат: эффективный комплекс упражнений