Украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию Золота Дзиґа-2020

Стали известны номинанты Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020"

С 5 февраля по 4 марта члены Украинской киноакадемии определяли номинантов для короткого списка кинопремии "Золота Дзиґа-2020". 19 марта начинается новый этап голосования – за победителей нынешней национальной кинопремии, который продлится до 8 апреля. А самих победителей Четвертой Национальной кинопремии будет названо 28 апреля на церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

Кто же претендует на награду, какие фильмы поборются за престижные статуэтки – узнайте далее в материале Сегодня.Lifestyle.

Лидеры этого года по количеству номинаций – "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

"Этот год стал очень плодотворным и богатым на качественное украинское кино. Наше кино становится брендом – то, чего мы так долго добивались, становится реальностью. На соискание Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" было подано 88 фильмов, каждый из которых заслуживает внимания, потому киноакадемикам было крайне сложно выбирать номинантов", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Анна Мачух Фото: пресс-служба

"Золотая Дзига-2020": короткий список номинантов

Премия зрительских симпатий

"Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)

"Запрещенный" (Роман Бровко)

"Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

"Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)

"Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)

"Круты 1918" (Алексей Шапарев)

"Свингеры 2" (Андрейс Экис)

"Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)

"Цена правды" (Агнешка Холланд)

"Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

"Мои мысли тихие"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

Алиев Нариман ("Домой")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")

Одуденко Владлен ("Захар Беркут")

Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа

Ильков Вадим ("Вулкан")

Король Юрий ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")

Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")

Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

"Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

"Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")

"Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

Витовская-Ванца Ирма ("Мои мысли тихие")

Дейлик Кристина ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")

Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")

Сумская Наталия ("Черный ворон")

Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")

Сеитаблаев Ахтем ("Домой")

Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Ремзи ("Домой")

Жданов Виктор ("Вулкан")

Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

"Человек с табуретом"

"Панорама"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Любовь"

"Петровка-реквием"

"Пуповина"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Анна"

"Знебарвлена"

"В нашей синагоге"

Solitude

Лучший монтаж

Базаркин Николай ("Заповедник Аскания"), ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"), ("История зимнего сада")

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир ("Фокстер и Макс")

Черный Александр ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший грим

Леонова Алла ("Захар Беркут")

Поликашкина Светлана ("Фокстер и Макс")

Скопелидис Виталий ("Гуцулка Ксеня")

Лучший звук

Мостовой Артем ("Гуцулка Ксеня")

Петер Борис ("Вулкан")

Степанский Сергей ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший дизайн костюмов

Белинская Антонина ("Захар Беркут")

Кудрявцева Надежда ("Гуцулка Ксеня")

Сутягина Ася ("Домой")

Шеремета Каролина ("Фокстер и Макс")

Лучшие визуальные эффекты

Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")

Гончаров Василий ("Захар Беркут")

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ("Фокстер и Макс")

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020: все о кинопремии

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