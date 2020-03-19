Украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию Золота Дзиґа-2020
Стали известны номинанты Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020"
С 5 февраля по 4 марта члены Украинской киноакадемии определяли номинантов для короткого списка кинопремии "Золота Дзиґа-2020". 19 марта начинается новый этап голосования – за победителей нынешней национальной кинопремии, который продлится до 8 апреля. А самих победителей Четвертой Национальной кинопремии будет названо 28 апреля на церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.
Кто же претендует на награду, какие фильмы поборются за престижные статуэтки – узнайте далее в материале Сегодня.Lifestyle.
Лидеры этого года по количеству номинаций – "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).
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"Этот год стал очень плодотворным и богатым на качественное украинское кино. Наше кино становится брендом – то, чего мы так долго добивались, становится реальностью. На соискание Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" было подано 88 фильмов, каждый из которых заслуживает внимания, потому киноакадемикам было крайне сложно выбирать номинантов", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
Премия зрительских симпатий
- "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)
- "Запрещенный" (Роман Бровко)
- "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)
- "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)
- "Круты 1918" (Алексей Шапарев)
- "Свингеры 2" (Андрейс Экис)
- "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)
- "Цена правды" (Агнешка Холланд)
- "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Лучший фильм
- "Вулкан"
- "Гуцулка Ксеня"
- "Домой"
- "Мои мысли тихие"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучшая режиссерская работа
- Алиев Нариман ("Домой")
- Бондарчук Роман ("Вулкан")
- Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
Лучшая работа художника-постановщика
- Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")
- Одуденко Владлен ("Захар Беркут")
- Одуденко Владлен ("Домой")
Лучший сценарий
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")
Лучшая операторская работа
- Ильков Вадим ("Вулкан")
- Король Юрий ("Захар Беркут")
- Фурса Антон ("Домой")
Лучшая музыка
- Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")
- Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")
- Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая песня
- "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
- "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")
- "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")
Лучшая женская роль
- Витовская-Ванца Ирма ("Мои мысли тихие")
- Дейлик Кристина ("Вулкан")
- Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая женская роль второго плана
- Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")
- Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")
- Сумская Наталия ("Черный ворон")
- Яценко Лариса ("Домой")
Лучшая мужская роль
- Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")
- Сеитаблаев Ахтем ("Домой")
- Степанский Сергей ("Вулкан")
Лучшая мужская роль второго плана
- Билялов Ремзи ("Домой")
- Жданов Виктор ("Вулкан")
- Салий Виталий ("Круты 1918")
Лучший документальный фильм
- "Человек с табуретом"
- "Панорама"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "Любовь"
- "Петровка-реквием"
- "Пуповина"
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Анна"
- "Знебарвлена"
- "В нашей синагоге"
- Solitude
Лучший монтаж
- Базаркин Николай ("Заповедник Аскания"), ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"), ("История зимнего сада")
- Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир ("Фокстер и Макс")
- Черный Александр ("Мои мысли тихие"), ("Домой")
Лучший грим
- Леонова Алла ("Захар Беркут")
- Поликашкина Светлана ("Фокстер и Макс")
- Скопелидис Виталий ("Гуцулка Ксеня")
Лучший звук
- Мостовой Артем ("Гуцулка Ксеня")
- Петер Борис ("Вулкан")
- Степанский Сергей ("Мои мысли тихие"), ("Домой")
Лучший дизайн костюмов
- Белинская Антонина ("Захар Беркут")
- Кудрявцева Надежда ("Гуцулка Ксеня")
- Сутягина Ася ("Домой")
- Шеремета Каролина ("Фокстер и Макс")
Лучшие визуальные эффекты
- Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")
- Гончаров Василий ("Захар Беркут")
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ("Фокстер и Макс")
Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.
Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020: все о кинопремии
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