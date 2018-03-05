Украинская мультсказка и фэнтези с Опрой Уинфри: что покажут в кино на этой неделе

Март обещает нам множество интересных мероприятий, концертов и выставок. Еще одна рабочая неделя будет насыщена и кинопремьерами. Любители отечественных фильмов, детективов и комедий ждут интересные киноленты. Мы предлагаем хорошую подборку – фильмы, которые выйдут в кинотеатрах на этой неделе 5-11 марта.

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила"

7 марта

Фильм украинского производства. Это история произошла во времена рыцарей, прекрасных принцесс и колдунов. Бродячий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Людмилу. Однако их счастье оказывается недолгим – колдун Черномор похищает Людмилу при помощи магии. В назначенный час он принесёт девушку в жертву, чтобы продлить собственные бессмертие и могущество.

"Все деньги мира"

Фото: ew.com

8 марта

Это история одного из самых громких скандалов XX века – в Риме похищают внука Жана Пола Гетти — богатейшего человека мира, известного своей скупостью. Ко всеобщему шоку Гетти отказывается платить выкуп, несмотря на все мольбы Гэйл, матери ребенка, которой никакие богатства не заменят сына. Время истекает, требования похитителей становятся жестче, и единственной надеждой на спасение подростка становится Флетчер Чейс — сотрудник службы безопасности самого Гетти.

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"Ужин"

Фото: hermankoch.com

8 марта

Ричард Гир в главной роли. Две семьи за столом в ресторане: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление

"Излом времени"

Фото: twitter.com

8 марта

Это экранизация романа Мадлен Л’Энгл, который рассказывает о том, как после исчезновения доктора Алекса Мюрри, его дочь Мег, сын Чарльз и их друг отправляются в космос, чтобы его отыскать.

Напомним, продюсером украинского анимационного фильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" выступил Егор Олесов, режиссер – Олег Маламуж, сценарист – Ярослав Войцешек.