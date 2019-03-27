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День театра: почему украинские актеры не используют свое мастерство в реальной жизни

Знаменитости вспомнили интересные истории и поделились мыслями, как они видят современный украинский театр

День театра Фото: Pixabay

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра, дата которого установлена с 1961 года по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО. Также по легенде, премьера первого театрального представления в Древнем Риме состоялась именно 27 марта.

Многие считают, что театр начинается с актера. Другие говорят, что это только сам спектакль. О том, что такое театр, каким должен быть современный украинский актер, а также свои истории из закулисья в комментариях Сегодня.Lifestyle рассказали известные украинские актеры театра и кино.

Владимир Горянский: о театре и актерском мастерстве в реальной жизни

Владимир Горянский в спектакле "Майн Кампф, или Носки в кофейнике" Фото: Анастасия Мантач Фото: facebook.com/VGoryansky

"Театр – это синтетическое искусство, в котором задействовано множество составляющих для хорошего спектакля: музыка, костюмы, грим, танец, вокал. Сказать, с чего начинается театр… Наверное, это все-таки актер. Изначально театр, сама природа театра – это актер. Главный материал в театре, так сказать глина – это актер. Поэтому, если материал качественный, гибкий, то из него сосуды-роли получаются замечательные.

Когда заканчивается спектакль, то вместе с костюмом в гримерке нужно оставить все: роль, персонажа, эмоции, и выйти из театра самим собой

Украинский актер, по моему мнению, должен быть: талантливым, профессиональным, желающим творить, ошибающимся и никогда не должен сдаваться.

А вот в реальной жизни актер должен быть самим собой. Поэтому я в жизни не пользуюсь актерским мастерством. Мой принцип другой. И мой педагог меня учил, что, когда заканчивается спектакль, то вместе с костюмом в гримерке нужно оставить все: роль, персонажа, эмоции, и выйти из театра самим собой.

Мне бы очень хотелось, чтобы украинский театр расширял свои границы, рамки. Чтобы гастрольная афиша театра пестрила больше европейскими городами".

Римма Зюбина: о театральных профессиях и о чем говорят за кулисами

Римма Зюбина в проекте ClassAct "Схід-Захід" Фото: Александра Железнова

"У актеров "роли" есть и главные, и второстепенные. Они априори так выписаны автором. Но благодаря режиссерской точке зрения и концепции, часто случается так, что второстепенный герой становится главным и наоборот. Таких примеров много даже в моей театральной жизни.

Что касается "профессий" второстепенных – тут другое. Над созданием спектакля в идеале работает команда единомышленников – драматург, режиссер, сценограф, композитор. Они – авторы спектакля, но только режиссер играет главную роль. Все эти творческие люди объединяются именно благодаря режиссерской идеи. Если не будет талантливого режиссера, то ни один талантливый актер в красивом костюмчике не спасет спектакль от провала. А вот после рождения спектакль попадает в репертуар. Для реализации и животворности спектакля подключаются цеха – гримерный, костюмерный, реквизиторный, звуковой цех, художники по свету, монтаж декораций, помощники режиссера. Жизнь спектакля без них невозможна.

А вот в реальной жизни я "не играю". Меня узнают в реальной жизни и это помогает решать многие свои и чужие проблемы. Но это результат игры – ролей, которые любят люди. Особенно ценным для меня является то, что меня узнают сейчас именно по театральным ролям. Но актерской игрой я пользовалась в детстве. Лет с восьми мы с подружкой придумывали себе новые роли – то мы иностранки, которые ходят по магазинам и разговаривают на каком-то абракадабрском языке. То мы шпионки, то инопланетяне. Конечно, притворялись больными, когда не хотелось сидеть на уроках.

В училище культуры у меня уже были готовые этюды и мини-концерт, которыми я спасала весь курс. Когда все были не готовы, то начинали меня подталкивать: "Риммка, давай иди и отвлекай преподавателя, пародии свои показывай". Ну, а меня хлебом не корми – дай поиграть.

Свое тепло я получаю на сцене

Честно говоря, я не знаю, о чем говорят сейчас за кулисами. Говорят, что люди за кулисами театра плетут интриги. Я не сплетница и никогда не плела никаких интриг. Мне это не интересно. Лично я за кулисами повторяю текст и проверяю свой реквизит. Мне на спектакль нужно настроиться и сосредоточиться. У меня своя жизнь за кулисами. Один из моих первых спектаклей назывался "За кулисами холодно". Мне действительно за такими кулисами некомфортно и больно. Свое тепло я получаю на сцене".

Алексей Богданович: о театральных ролях и актерском мастерстве

Алексей Богданович в спектакле "Живой труп" Фото: facebook.com/frankotheatre

"В театре, как в организме, нет второстепенных профессий. Каждый человек занимает то место, которое нужно в данный период для театра. Конечно, основа основ – это труппа. Но я ни в коей мере не уменьшаю значения технических профессий. Человек, который работает в театре для искусства, в сфере искусства, он априори становится творческим человеком. Даже инженер по технике безопасности причастен к театру и органично в эту структуру вписывается.

Человек, который работает в театре для искусства, в сфере искусства, он априори становится творческим человеком

Я считаю, что пользоваться актерскими навыками в реальной жизни – это пошлость. Это спекуляция. Это некрасиво, неэтично. Что касается меня, то я бы не хотел применять это в реальной жизни. Я бы стал таким себе Актером Актерычем. И поскольку я трачу много энергии в своей профессии, то я аккумулирую энергию, я не хочу ее разбазаривать в своей повседневной жизни. И после спектакля тянуть шлейф своей роли нет смысла. Потому что та энергия, которую ты тратишь на сцене, она должна где-то восстановиться. Если ты будешь дальше играть, то она не накопится, ты не сможешь ее аккумулировать. Поэтому я стараюсь успокоиться и вступить в реальную жизнь, с которой я и вышел".

Ирма Витовская: о подготовке к спектаклю и ролях, которые хотелось сыграть

Ирма Витовская Фото: facebook.com/irmcya

"У каждого актера есть свои традиции перед спектаклем. Свои не скажу. У каждого есть определенный ритуал, которым они себя настраивают на игру, на правильное настроение. Что касается ролей, которые хотелось бы сыграть, то таких много. Не получилось в силу возраста, какие-то переросла.

Нашему украинскому театру хотелось бы пожелать успеха и больше креативных режиссеров. Они у нас, конечно же, есть, но хотелось бы больше – продвижения реформ и умных актеров".

Ахтем Сеитаблаев: о том, кто такой современный актер и режиссер

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

"Я думаю, что во все времена и актер, и режиссер, независимо от того, где он работает, в театре или в кино, – это человек образованный, владеющий своей профессией. Это партнер, который на сцене слышит и отзывается на партнера. Это человек, который интересуется тем, что происходит вокруг. Это человек, который любит свою профессию, не боится вызовов, а, наоборот, с радостью их принимает. Потому что профессия актера и режиссера, сама данность профессии такова, что ты никогда не можешь сказать, что ты все знаешь. Тем не менее, это профессии, которые не имеют потолка. Как только ты успокоишься, значит ты остановился. И этим профессии прекрасны. В независимости от времени. Если говорить о сегодняшнем времени, то это время информации, поиск новых форм, их материализации. Это требует от профессионала быть чутким к тенденциям. Но не увлекаться ими. Всегда нужно идти от автора пьесы и раскрыть его замысел.

Профессии актера и режиссера не имеют потолка

Вспоминаю случай, когда я играл в спектакле "Макбет". Спектакль был в классической манере: красивые костюмы, мы дрались на мечах. В антракте я стоял в курилке, захотел выкурить вторую сигарету, но потом вспомнил, что мне скоро выходить. Я докурил первую сигарету, а вторую положил за ухо. И благополучно забыл про нее. Так четверть спектакля я сыграл с сигаретой за ухом. Потом кто-то из критиков написал, что это было интересное решение, только он не совсем понял, что же это означало – сигарета за ухом так и не была выкурена на сцене.

Театру я пожелал бы здоровья, востребованности, поиска, не бояться вызовов. Доброты больше друг другу. Это необходимо в нашей профессии".

Напомним, ранее мы собрали самые интересные факты о Дне театра.

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