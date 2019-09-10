Украинские и российские: Олег Сенцов назвал фильмы, которые он посмотрел в тюрьме

Украинскому режиссеру удалось посмотреть только четыре фильма за все пять лет заключения

Олег Сенцов Фото: AFP

Бывшие заключенные в РФ режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые вернулись в Украину 7 сентября, приняли участие в пресс-конференции. В разговоре с журналистами Олег Сенцов признался, что за время заключения он не мог смотреть фильмы.

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За все пять лет пребывания в российских тюрьмах Сенцову удалось посмотреть только четыре фильма. Все картины – украинского и российского производства, которые очень впечатлили режиссера.

"Племя", 2014

Первая кинолента, которая поразила Олега Сенцова, – "Племя" Михаила Слабошпицкого. По словам бывшего заключенного, это была сложная задача воплотить в жизнь выдающийся проект. Все потому, что в центре сюжета – подростки с нарушениями слуха, которые живут в специальном интернате. В заведении действует криминальная группировка "Племя", в которую вступает новичок Сергей, который впоследствии влюбляется и стремится спасти не только чувства, но и жизнь. Фильм Михаила Слабошпицкого снят без единой реплики главных героев.

"В Ростове-на-Дону, находясь в тюрьме ФСБ. Был телевизор. Ночью, хоть это запрещалось, я включил его и увидел программу... Я с первого кадра понял, что это "Племя" Михаила Слабошпицкого. Я с ним знаком, но не очень близко. Знал об этом проекте, ибо задача у него была очень сложной: снимать кино о глухих без сурдоперевода. То есть мы не понимаем, о чем они говорят... Мне понравилось", – поделился Олег Сенцов.

Именно эту киноленту режиссер назвал одним из лучших украинских фильмов за последние годы.

"Левиафан", 2014

Вторая картина, которую вспомнил Сенцов, – это "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева. Фильм рассказывает о поселке возле Баренцева моря, который планируют снести для постройки элитного имения. За дом борются главные герои и их друг адвокат, они переживают непредвиденные перипетии. "Очень понравилось... Этот фильм меня зацепил", – отметил Олег Сенцов.

"Лето", 2018

Фильм рассказывает о малоизвестных фактах из биографии певца Виктора Цоя. События разворачиваются летом 1981 года, когда 19-летний артист знакомится с Майком Науменко и своей будущей женой Натальей. Как проходили первые концерты Цоя и записи его песен – это может поразить каждого поклонника знаменитого артиста.

"Рай", 2016

Еще Олега Сенцова заинтересовал фильм режиссера Андрея Кончаловского "Рай". Фильм рассказывает об эмигрантке и участнице французского Сопротивления Ольге Каменской, полицейском Жюле и офицере Гельмуте. Главные герои случайно встречаются во время Второй мировой войны.

Кроме этого, Олег Сенцов признался, что еще во время заключения попросил друзей передать ему записи фильмов, которые они рекомендовали бы для просмотра. Политический заключенный получил 20 кинолент, однако пока их так и не посмотрел. А вот Александр Кольченко добавил, что много слышал о новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который он посмотрит при возможности.

Напомним, ранее на Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова.

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