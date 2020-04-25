Украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные

Подборка лучших мелодрам

Ежедневно сайт Сегодня.Lifestyle делится интересными фильмами и сериалами для нескучного карантина. На этот раз мы собрали лучшие украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные.

Кстати, недавно мы рассказывали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции, а также публиковали список криминальных сериалов.

Что посмотреть дома: лучшие украинские мини-сериалы

"Человек без сердца"

Кадр из сериала "Человек без сердца" Фото: Скриншот из видео

Украина, 2018

Сюжет: Евгении Лисициной невероятно повезло – она смогла устроиться в жизни и несмотря на юные годы уже построить карьеру. Ее парень, восходящая звезда футбола, сделал ей предложение руки и сердца. Идиллию нарушило появление на пороге ее квартиры маленького мальчика по имени Лев, который заявил, что он ее сын. Более того, он смертельно болен и ему необходима срочная операция. Отныне тайны прошлого полностью перекроят жизнь главной героини. Женя решает помочь мальчишке, но операция за рубежом стоит неподъемных денег. Единственным шансом на спасение для мальчика является хирург Вадим Сафронов, который давно перестал оперировать детей, пережив личную трагедию. Судьба маленького мальчика отныне всецело в руках главной героини, и она не намерена сдаваться…

"Судья"

Кадр из сериала "Судья"

Украина, 2019

Сюжет: капитан полиции Денис Чернышов расследует серию жестоких убийств. Улик практически нет, но все обстоятельства указывают, что они совершены одним и тем же человеком. К тому же у всех жертв есть общая черта: ранее им удалось избежать наказания за содеянные преступления, благодаря деньгам и связям. Страж порядка в душе симпатизирует народному линчевателю, вершащему справедливость, но по букве закона обязан его найти и посадить. Сделать это весьма непросто, ведь тот действует скрытно и профессионально.

"Самый лучший муж"

Кадр из сериала "Самый лучший муж"

Украина, 2018

Сюжет: Глеб – успешный бизнесмен, занимающийся пошивом одежды. Все его мысли заняты подготовкой к свадьбе со своей возлюбленной Милой. Он даже не подозревает, что его помощница Нина давно и безнадежно в него влюблена. Накануне свадьбы на работе устраивают корпоратив. Нине тяжело видеть любимого таким счастливым, осознавая, что вопрос его женитьбы на другой – практически решен. Девушка решает пройтись в парке, где случайно замечает будущую невесту в объятьях другого мужчины. Стоит ли ей рассказать Глебу об увиденном или же лучше все забыть? Так или иначе, герой узнает, что едва не женился на давно замужней женщине, которая его обманывала. Только теперь он разглядел в своей сотруднице те качества, которые желает видеть в своей женщине. Спустя время дело близится к браку, но словно призрак из прошлого появляется Мила и вручает Глебу их новорожденного ребенка…

"Противостояние"

Кадр из сериала "Противостояние"

Украина, 2017

Сюжет: счастливая жизнь Ирины Кольцовой рухнула, как карточный домик. Ее супруг Андрей, директор фармацевтической компании погиб в ДТП, а единственную теперь отраду, сына Мишу забирает состоятельная и властная мать мужа Жанна. Социальная пропасть между ними слишком велика, и она так и не смогла смириться с выбором Андрея. Понимая, что невестка так просто не откажется от попыток вернуть мальчика, свекровь устраивает хитроумную ловушку. Ирину обвиняют в убийстве, которого она не совершала, а суд отправляет ее в колонию. Выйдя по условно-досрочному освобождению, она пытается доказать свою невиновность и вернуть сына. Но как это сделать, если план Жанны продуман до мелочей?

"Лучше всех"

Кадр из сериала "Лучше всех"

Украина, 2018

Сюжет: в небольшом провинциальном городке под одной крышей ютятся Маша Лаврова, ее мать и семья родной сестры – Надежды. Марии пророчат великое музыкальное будущее, ведь ее виртуозная игра на фортепиано восхищает многих. Надя с мужем посвятили свою жизнь науке и готовятся к новому шагу в карьере – переезде в Москву. Все планы рушит автомобильная катастрофа, в которой гибнет мама девушек, а Маша получает травму, что ставит крест на ее мечте стать пианисткой. Как известно, беда не приходит одна, и героиню бросает парень. В отчаянии она готова сорваться и уехать с сестрой в столицу, но жизнь, словно сжалившись, откроет перед ней новые возможности в родном городе, чтобы спустя годы снова все отобрать.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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