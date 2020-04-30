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Украинские знаменитости и недобросовестный сервис: опыт Оли Поляковой и Славы Соломки

Украинские звезды в роли клиентов

Дарина Алексеева
Сегодня, 13:55

В новом выпуске программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" – украинские знаменитости делятся своим опытом недобросовестного сервиса, с которым им пришлось столкнуться. Сумели ли защитить свои клиентские права Оля Полякова, Слава Соломка, Сергей Притула и другие знаменитости и как они отреагировали на некачественное обслуживание?

Однажды во время гастролей украинская певица Оля Полякова лично столкнулась с обманом администрации дорогого отеля. А причиной скандала стал неубранный номер. Певица сняла на видео свой номер, который, как убедили певицу на рецепции, был убран, но на деле – разбросаны вещи, подушки лежали на полу, а постель – смята. Скандал мог возникнуть сразу же, но Оля Полякова решила быть терпеливой и полчаса ждала горничную, которая так и не пришла. Тогда Оля Полякова включила настоящего "ревизора" и позвонила на рецепцию, где с ней не захотели разговаривать.

"И пока мы не будем требовать нормального обслуживания за наши деньги, никогда не будет порядка", – с досадой сказала Оля Полякова.

Оля Полякова рассказала о некачественном сервисе во время гастролей
Оля Полякова рассказала о некачественном сервисе во время гастролей
Фото: facebook/polyakovamusic

В таком случае знать свои права как никогда важно, ведь с подобным может столкнуться каждый.

"Если клиент обратился в администрацию отеля с вопросом о какой-то оказанной услуге, то это означает, что администрация отеля в течение часа должна решить вопрос. Это либо качественное предоставление услуги, либо устранения тех проблем, которые появились, либо замена такого номера", – говорит юрист Ярослав Куц.

Смотрите полный сюжет в видео:

Горький опыт случился и у актера Вячеслава Соломки, которого назвали "халявщиком", когда он пришел в фешенебельный ресторан. Актер получил сертификат и был настроен провести отличный вечер, однако отношение официанта изменилось, когда они узнали о сертификате.

"Но потому, что я предупредил, что буду рассчитываться этим сертификатом, официант почему-то решил, что ко мне можно относиться... Ну...бомжи ходят с сертификатами. Халявщики ходят с сертификатами", – рассказал Вячеслав, добавив, что отношение повлияло и на качество блюд.

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По словам актера, официант не спешил приносить блюда, поставив в приоритет тех, кто платит деньгами. Слава не хотел устраивать скандал, но в итоге оставил заявление в книге жалоб и позвонил самому владельцу.

Актеру повезло, так как на его жалобу отреагировали: владелец еще раз пригласил Вячеслава в ресторан и продемонстрировал ему хорошее обслуживание и вкусные блюда.

Ранее в программе "Зірковий шлях" украинские знаменитости рассказали, что выращивают на карантине.

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