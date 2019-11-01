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Украинские звезды вспомнили детство на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"

Главную роль сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Павел Зибров и Даша Астафьева
Павел Зибров и Даша Астафьева
Фото: пресс-служба

30 октября в одном из столичных кинотеатрах состоялась премьера украинской комедии "Кошмарный директор или Школа №5" с Дашей Астафьевой, Дмитрием Суржиковым, Сергеем Фроловым и Таисией Щурук в главных ролях.

Ведущим вечера стал Kishe, а зрителям удалось познакомиться и пообщаться с актерами фильма, станцевали под выступление группы HighUp5, выигрывали подарки.

Первыми украинскую комедию увидели украинские звезды и телеведущие: Даша Астафьева, Василий Вирастюк, Павло Зибров, Римма Зюбина, Снежана Егорова, Анна Тринчер, Павел Вишняков, Никита Будаш ( гр. KAZKA), Вячеслав Соломка, Владимир Бебешко, Солоха, Богдан Юсипчук, Александр Лещенко, Алла медведева, Арам Арзуманян, Наталья Кудряшова, Михаил Грицкан,Мила Кузнецова, Алексей Гладушевский, Андрей Дебрин, Елена Репина, NAVKA, участники шоу "Топ-модель по Украински" Елизавета Безкровная, Дима Сукач, Яся Крутова, Дима Топоринский и другие.

Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на премьере фильма "Кошмарный директор или школа №5"
Фото: пресс-служба
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Комедия "Кошмарный директор или школа №5" рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии и учеников ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой. "Кошмарного директора" сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры". Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5.

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Авторы сценария – Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман, режиссер-постановщик – Мила Погребиская.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 1 ноября вышел в прокат криминальный фильм Эдварда Нортона "Сирота Бруклин" ("Сиротский Бруклин"). Это адаптация детектива Джонатана Летема, которую вполне можно считать добротной детективной драмой.

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