Украинский боевик "Наследие лжи" получил награду на Монреальском кинофестивале

Фильм пополнил свой послужной список наград

Прошла лишь половина сентября, а украинские кинематографисты уже успели одержать несколько побед на международных кинофестивалях. Украинско-британский фильм "Наследие лжи", который был продан в более 20 стран мира, победил в категории "Лучший боевик/триллер" на Монреальском международном кинофестивале.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта, для фильма это уже 20-я победа. Боевик со Скоттом Эдкинсоном в главной роли был отмечен наградами на кинофестивалях в Великобритании, Германии и США.

Кадр из фильма "Наследие лжи" Фото: facebook.com/legacyofliesmovie

Также недавно стало известно, что фильм будут показывать крупнейшие стриминг-компании Apple+ и Amazon Prime, благодаря чему "Наследие лжи" увидят зрители из разных стран мира.

События шпионского триллера разворачиваются в Киеве. К бывшему оперативнику МИ-6 Мартину Бакстеру, который живет "на чемоданах" со своей дочерью, обращается за помощью молодая журналистка Саша Степаненко. У девушки есть информация, которая подтверждает причастность международных спецслужб к масштабным преступленям. Теперь им вместе предстоит раскрыть правду.

Главную роль в боевике исполняет английский актер Скотт Эдкинс – звезда боевиков киносерии "Неоспоримый", а также "Неудержимые 2". Также в фильме играют такие звездные актеры, как Уильям Форсайт, Анна Буткевич, Юлия Соболь, Сергей Калантай, Онор Нифси, Гордон Александер, Джон Хэйлс.

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